Riviera beach volley: oltre 70 coppie in arrivo ad Albissola Marina

Oltre 70 coppie ad Albissola Marina per il "Riviera beach volley Festival" con tre tornei federali tra cui spicca un B1 2000 femminile che attende di completare il tabellone a 32 con le coppie pronte a raggiungere la Liguria dopo l'eliminazione in qualifica dalla tappa dell'assoluto a Caorle. A fianco, presso i campi dei Bagni Lido Spa Resort, Soleluna Beach Club e il grande ritorno di un campo al Mirage Club allestito dopo anni dalla nuova società King Kong arena di Jacopo Chiapello, un torneo Fipav serie beach 4 2x2 maschile il sabato e un torneo serie beach 4 2x2 misto con gironi e tabelloni suddivisi in due livelli Pro e Amatori.

"Dopo circa 60 campi e 800 coppie tra Laigueglia, Andora, Finale e Taggia - spiega il presidente Riviera beach volley - Alessio Marri - torniamo alla base ad Albissola Mare con una formula inclusiva da più di 150 persone che permetterà sia ad amatori che giocatrici professioniste di alternarsi in uno spettacolo costante presso i campi". Il B1 2000 femminile, organizzato sotto l'egida della Federazione Italiana pallavolo nazionale e Comitato fipav Liguria, conterà nomi di primissima fascia come le albissolesi Montedoro-Pastorino e Valdora in coppia con la piemontese Aime, le milanesi Bonacina-Barbieri e le cuneesi Bonifazi-Concetti. Oltre al montepremi, le premiazioni vedranno celebrare con ceramiche di produzione locali la straordinaria Festa della Maiolica appena terminata in grado di unire con mostre e aperture speciali il comprensorio di Albissola Marina, Superiore, Savona e Celle Ligure in nome dell'antica arte ligure della ceramica che ha portato nei nostri magnifici borghi straordinarie personalità nazionali e internazionali come Luciano Fontana e Carlos Carlé.

"Anche quest'anno Albissola si conferma capitale del beach volley - ha dichiarato soddisfatto il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti - nelle nostre splendide spiagge sarà un weekend speciale all'insegna dello sport. Un grazie in particolare a Riviera beach volley che da anni organizza nella nostra cittadina eventi sportivi di grande livello".