Stelle nello Sport | Manca un mese alla ventiduesima Festa dello Sport

Conto alla rovescia per la 22° Festa dello Sport in programma dal 22 al 24 maggio grazie all’organizzazione a cura di Porto Antico di Genova SpA e Stelle nello Sport. Genova è pronta a diventare nuovamente cuore pulsante di oltre 150 attività sportive grazie al coinvolgimento di Federazioni, Enti e Associazioni sportive e con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Coni, Sport e Salute, Unige e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria.

Tutti i 140.000 metri quadrati del Porto Antico, da Calata Gadda all’area comprendente Piazza Caricamento, il Molo dell’Acquario e l’Isola delle Chiatte, all’aria aperta e all’interno dei moduli espositivi dei Magazzini del Cotone, saranno a disposizione di cittadini e turisti, quindi persone di ogni età e abilità, per vivere un week end all’insegna dello sport. Sul Palco principale al Mandraccio si alterneranno più di 60 Associazioni sportive. Entusiasmo “non stop” con le lezioni gratuite a ritmo continuo sul Palco Fitness e sulla sognante Isola delle Chiatte.

La Festa dello Sport si aprirà Venerdì 22 maggio con l’energia di oltre duemila studenti di Scuole Primarie e Secondarie di primo grado che saranno protagonisti dell’Olimpiade delle Scuole promossa da Stelle nello Sport e di una nuova edizione del Palio Remiero delle Scuole realizzata in collaborazione con la Ficsf. Grande attesa per la fase finale della Piterbol Cup di basket. E poi, in Piazza delle Feste, le celebrazioni annuali della Federkombat e della Federvela, prima dello show serale con il Galà della Danza Uisp.

Sabato 23 maggio in Piazza delle Feste verranno celebrati tutti gli studenti vincitori del decimo concorso scolastico “Il Bello dello Sport”, la stessa Piazza sarà il centro di un pomeriggio di speciali esibizioni grazie all’Auxilium Day (dalle 14), alla Festa della Ginnastica (dalle 16:30) e al saggio delle Arti Orientali Uisp (alle 20:30). Non mancheranno le novità come l’appuntamento europeo con il K-Pop sul Palco Mandraccio il sabato sera.

Domenica 24 maggio mattinata speciale dedicata al Miglio Blu, gara podistica competitiva di Km 1,609 intorno ai Magazzini del Cotone, al Minimiglio, per i piccoli corridori, e ritorno attesissimo per il torneo di Calcio Integrato legato al progetto Sportability. A seguire il “pomeriggio delle Stelle” con le esibizioni previste sul Palco Mandraccio mentre in Piazza delle Feste saranno protagonisti il saggio degli sport rotellistici e un nuovo appuntamento con la Festa della Danza Sportiva.

Tante conferme, tra cui l’apprezzata area eSports realizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti con il calcio in tutti i suoi formati, così come GymGamEnt, il progetto che porta la firma del campionissimo Andrea Lucchetta. E poi il ritorno di hockey e tiro con l’arco, le conferme delle discipline promosse dai Gruppi Sportivi militari. E ulteriori novità in arrivo con testimonial di livello internazionale.

Una Festa anche e soprattutto di inclusione con molte attività dedicate a persone con disabilità. Dai giochi organizzati da Free Sport, alle sfide di calcio e basket integrato promosse dal Bic Genova (Be Included Community), passando per l’attività degli Insuperabili,

Anteprima speciale, come per tradizione, giovedì 14 maggio alle ore 20,30 con la Notte degli Oscar dello sport ligure. Nella magnifica cornice dei Magazzini del Cotone andrà in scena il 27° Galà delle Stelle con grandi campioni, performer e artisti.

Questa nuova edizione della Festa dello Sport dedicherà un’attenzione speciale al benessere e al movimento: l’area dedicata al fitness sarà più vasta, le palestre e i centri sportivi del territorio offriranno dimostrazioni spettacolari, con attività guidate da professionisti che coinvolgeranno pubblico di ogni età. Non mancheranno esperienze fuori dall’ordinario, a cominciare dalla suggestiva Danza Verticale, capace di unire sport e performance artistica e pensata per coinvolgere grandi e piccoli in sfide leggere e partecipative.

Resta come sempre centrale lo spirito della manifestazione: la Festa dello Sport è un grande spazio aperto e accogliente dove bambini, famiglie e appassionati potranno mettersi alla prova, scoprire nuove discipline, giocare con il Passaporto dello Sport per conquistare i premi più divertenti, vivendo una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione.

Ci sarà poi una novità speciale, alla Festa dello Sport verrà presentato per la prima volta “PORTO ANTICO GAME ADVENTURE”, un’esperienza interattiva e immersiva che trasforma tutta l’area del Porto Antico in un insolito campo di gioco… Attraverso enigmi ed esplorazione del territorio, i partecipanti saranno coinvolti in un racconto avventuroso che li porterà a scoprire un modo innovativo e coinvolgente di vivere gli spazi urbani.

Sport a 360°. Sostenibilità, inclusione e solidarietà accompagneranno una Festa dello Sport dedicata anche nel 2026 alla Fondazione Gigi Ghirotti attraverso tre giornate di raccolta fondi con i volontari presenti all'interno dello stand di Stelle nello Sport. Tutti i partecipanti potranno acquistare un biglietto della Lotteria per la Ghirotti (5 euro) con in palio una magnifica crociera MSC nel Mediterraneo per due persone. A chi dona anche un dolce omaggio firmato Panarello.