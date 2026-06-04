Pallapugno | Gli aggiornamenti sugli ultimi risultati dalla Serie A ai Settori Giovanili

Serie A Banca d’Alba - Ottava giornata

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Terre del Barolo Albese 9-5

Gottasecca-Alta Langa 9-5

IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-7

Olivieri Opere Edili Duseu-Nocciole Marchisio Cortemilia 2-9

Roero Isolamenti Canalese-Araldica Castagnole 9-1

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-4

Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 8; Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Terre del Barolo Albese, Gottasecca e Roero Isolamenti Canalese 5; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 4; Alta Langa, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Bcc Pianfei Pro Paschese e IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 3; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 1.





Serie B -

Classifica : Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Castiati Neivese 8; Prodeo Chiusavecchia e Valle Bormida 6; Speb, Virtus Langhe e Pieve di Teco 5; Centro Incontri Us Gallese e Amici del Castello 4; Benese e Alusic Merlese 3; Castiglia Costruzioni Bormidese 2; Officine Pesce Bubbio 1.





Serie C1 -

Classifica : Gottasecca 7; Monticellese, Ceva e Ricca 5; Pro Paschese, e Castiati Castagnole 4; Duseu e Virtus Langhe 3; San Biagio e Don Dagnino 2; Bormidese e Subalcuneo 1.





Serie C2 Girone A - Settima giornata

Pieve di Teco-Global Sped Neivese 2-9

Pro Spigno-Valle Bormida 9-2

Abrigo Croma Ricca-Augusto Manzo 9-4

Riposa: Taggese

Classifica : Global Sped Neivese 6; Pro Spigno 5; Abrigo Croma Ricca 4; Augusto Manzo 3; Taggese, Valle Bormida e Pieve di Teco 1.



Serie C2 Girone B - Terza giornata

Monastero Dronero-Peveragno 9-3

Valle Grana Caraglio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5-9

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Benese 3-9

Classifica : Monastero Dronero e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 3; Benese 2; Acqua San Bernardo Subalcuneo 1; Valle Grana Caraglio e Peveragno 0.





Coppa Italia Serie C2 Girone Blu

Classifica : Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.

Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso

Classifica : Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1.





Femminile -

Classifica : Amici del Castello e Canalese A 1; San Leonardo, Canalese B e Gymnasium Albese 0.





Under 21 - Posticipo sesta giornata

Subalcuneo-Cortemilia 9-2

Anticipo settima giornata

Pro Paschese-Araldica Castagnole 9-4

Classifica : Pro Paschese e Bubbio 5; San Leonardo e Subalcuneo 4; Merlese, Cortemilia e Araldica Castagnole 3; Albese e Virtus Langhe A 2; Virtus Langhe B 0.





Allievi Girone A - Sesta giornata

Don Dagnino-Speb 6-8

San Leonardo-Pro Paschese A 8-7

Amici del Castello-Ricca 8-7

Riposa: Subalcuneo B

Classifica : Speb e San Leonardo 4; Don Dagnino e Ricca 3; Subalcuneo B 2; Pro Paschese A e Amici del Castello 1.

Allievi Girone B - Terza giornata

Subalcuneo A-Bormidese 4-8

Araldica Castagnole-Ceva 2-8

Pro Paschese B-San Biagio 8-5

Classifica : Pro Paschese B 3; Subalcuneo A e Ceva 2; San Biagio e Bormidese 1; Araldica Castagnole 0.





Coppa Italia Allievi Girone Blu

Classifica: Pro Paschese B 2; Bormidese 1; San Biagio 0.

Coppa Italia Allievi Girone Rosso

Classifica : Subalcuneo A 2; Ceva 1; Araldica Castagnole 0.





Esordienti Girone A - Sesta giornata

San Leonardo-Pro Paschese B 7-2

Merlese B-Ricca 2-7

Ceva-Araldica Castagnole 3-7

Neivese A-Valle Bormida rinviata al 4 giugno ore 19

Riposa: Alta Langa

Classifica : Ricca 6; San Leonardo e Pro Paschese B 4; Alta Langa 3; Neivese A e Valle Bormida 2; Merlese B e Araldica Castagnole 1; Ceva 0.



Esordienti Girone B - Sesta giornata

Neivese B-Merlese A 3-7

Don Dagnino-Neivese C 5-7

Amici del Castello-Albese B 0-7

Cortemilia-Albese A 7-3

Riposa: Pro Paschese A

Classifica : Merlese A e Cortemilia 5; Albese A, Neivese B e Neivese C 3; Don Dagnino e Pro Paschese A 2; Albese B 1; Amici del Castello 0.





Pulcini Girone A - Posticipo quinta giornata

Merlese-Speb 3-7

Classifica : San Leonardo 5; Speb 4; Don Dagnino e Pro Paschese 3; Merlese e Ricca 2; Gottasecca 1; Duseu -1.

Pulcini Girone B -

Classifica : Monastero Dronero A 5; Monastero Dronero B e Albese 4; Ceva 3; Cortemilia 2; San Biagio e Canalese 1; Augusto Manzo 0.