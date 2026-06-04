Pallapugno | Gli aggiornamenti sugli ultimi risultati dalla Serie A ai Settori Giovanili

Serie A Banca d’Alba
- Ottava giornata
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Terre del Barolo Albese 9-5
Gottasecca-Alta Langa 9-5
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-7
Olivieri Opere Edili Duseu-Nocciole Marchisio Cortemilia 2-9
Roero Isolamenti Canalese-Araldica Castagnole 9-1
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-4
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 8; Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Terre del Barolo Albese, Gottasecca e Roero Isolamenti Canalese 5; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 4; Alta Langa, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Bcc Pianfei Pro Paschese e IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 3; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 1.
Serie B -
Classifica: Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Castiati Neivese 8; Prodeo Chiusavecchia e Valle Bormida 6; Speb, Virtus Langhe e Pieve di Teco 5; Centro Incontri Us Gallese e Amici del Castello 4; Benese e Alusic Merlese 3; Castiglia Costruzioni Bormidese 2; Officine Pesce Bubbio 1.
Serie C1 -
Classifica: Gottasecca 7; Monticellese, Ceva e Ricca 5; Pro Paschese, e Castiati Castagnole 4; Duseu e Virtus Langhe 3; San Biagio e Don Dagnino 2; Bormidese e Subalcuneo 1.
Serie C2 Girone A - Settima giornata
Pieve di Teco-Global Sped Neivese 2-9
Pro Spigno-Valle Bormida 9-2
Abrigo Croma Ricca-Augusto Manzo 9-4
Riposa: Taggese
Classifica: Global Sped Neivese 6; Pro Spigno 5; Abrigo Croma Ricca 4; Augusto Manzo 3; Taggese, Valle Bormida e Pieve di Teco 1.
Serie C2 Girone B - Terza giornata
Monastero Dronero-Peveragno 9-3
Valle Grana Caraglio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5-9
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Benese 3-9
Classifica: Monastero Dronero e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 3; Benese 2; Acqua San Bernardo Subalcuneo 1; Valle Grana Caraglio e Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Blu
Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso
Classifica: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1.
Femminile -
Classifica: Amici del Castello e Canalese A 1; San Leonardo, Canalese B e Gymnasium Albese 0.
Under 21 - Posticipo sesta giornata
Subalcuneo-Cortemilia 9-2
Anticipo settima giornata
Pro Paschese-Araldica Castagnole 9-4
Classifica: Pro Paschese e Bubbio 5; San Leonardo e Subalcuneo 4; Merlese, Cortemilia e Araldica Castagnole 3; Albese e Virtus Langhe A 2; Virtus Langhe B 0.
Allievi Girone A - Sesta giornata
Don Dagnino-Speb 6-8
San Leonardo-Pro Paschese A 8-7
Amici del Castello-Ricca 8-7
Riposa: Subalcuneo B
Classifica: Speb e San Leonardo 4; Don Dagnino e Ricca 3; Subalcuneo B 2; Pro Paschese A e Amici del Castello 1.
Allievi Girone B - Terza giornata
Subalcuneo A-Bormidese 4-8
Araldica Castagnole-Ceva 2-8
Pro Paschese B-San Biagio 8-5
Classifica: Pro Paschese B 3; Subalcuneo A e Ceva 2; San Biagio e Bormidese 1; Araldica Castagnole 0.
Coppa Italia Allievi Girone Blu
Classifica: Pro Paschese B 2; Bormidese 1; San Biagio 0.
Coppa Italia Allievi Girone Rosso
Classifica: Subalcuneo A 2; Ceva 1; Araldica Castagnole 0.
Esordienti Girone A - Sesta giornata
San Leonardo-Pro Paschese B 7-2
Merlese B-Ricca 2-7
Ceva-Araldica Castagnole 3-7
Neivese A-Valle Bormida rinviata al 4 giugno ore 19
Riposa: Alta Langa
Classifica: Ricca 6; San Leonardo e Pro Paschese B 4; Alta Langa 3; Neivese A e Valle Bormida 2; Merlese B e Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
Esordienti Girone B - Sesta giornata
Neivese B-Merlese A 3-7
Don Dagnino-Neivese C 5-7
Amici del Castello-Albese B 0-7
Cortemilia-Albese A 7-3
Riposa: Pro Paschese A
Classifica: Merlese A e Cortemilia 5; Albese A, Neivese B e Neivese C 3; Don Dagnino e Pro Paschese A 2; Albese B 1; Amici del Castello 0.
Pulcini Girone A - Posticipo quinta giornata
Merlese-Speb 3-7
Classifica: San Leonardo 5; Speb 4; Don Dagnino e Pro Paschese 3; Merlese e Ricca 2; Gottasecca 1; Duseu -1.
Pulcini Girone B -
Classifica: Monastero Dronero A 5; Monastero Dronero B e Albese 4; Ceva 3; Cortemilia 2; San Biagio e Canalese 1; Augusto Manzo 0.
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Altri sport | 04 giugno 2026, 11:20
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- Ottava giornata