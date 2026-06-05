Tennistavolo | Centocinquanta incontri per assegnare i titoli provinciali, a Toirano in palio i trofei savonesi

La stagione 2025/2026 del tennistavolo si avvia alla conclusione; come di consueto, uno degli ultimi appuntamenti è quello con i campionati provinciali. La rassegna della provincia di Savona, anche quest'anno, si terrà al palazzetto dello sport di Toirano nel prossimo fine settimana, con l'organizzazione della Asd Toirano.

Sono 41 i partecipanti all'evento, per un totale di 83 presenze gara: numeri in linea con la passata edizione. Tutte rappresentate le 4 società della provincia: 18 gli iscritti del Toirano, 17 del Tennistavolo Savona, 5 del Don Bosco Varazze, 1 della Polisportiva Spotornese. Sono ben 9 i titoli che verranno assegnati nelle due giornate di gioco sui sette tavoli allestiti nell'impianto di via Aldo Moro.

La manifestazione avrà inizio alle ore 14.30 di sabato 6 giugno, con il singolo maschile Sesta Categoria. Saranno 23 i partecipanti. Prima testa di serie Giuseppe Orsi (Savona), seguito da Nello Pruiti Ciarello (Toirano), Vittorio Carchero (Toirano), Marco Beccuti (Spotornese), Tommaso Trucco (Savona), Gianni Visca (Don Bosco Varazze), Massimo Rebuffi (Savona), Vincenzo Amodeo (Toirano),

In contemporanea, il singolo femminile Quinta Categoria sarà conteso da Rachele Valle (Toirano), Erica Siccardi (Toirano), Emili Pirola (Toirano), Carlotta Manfrino (Savona), Martina Andrea Pauli (Toirano).

Il singolo misto Under 15 vedrà la partecipazione di 7 giovani pongisti. I più accreditati per il successo sono Giuseppe Orsi (Savona), Tommaso Trucco (Savona), Emanuele Simone (Savona) e Alessio Di Blasi (Savona).

Il titolo del singolo misto Under 21 sarà in palio tra Rachele Valle (Toirano), Alberto Manfrino (Savona), Graziano Sangrali (Savona) e Cristian Bergamini (Savona).

La giornata di domenica 7 giugno comincerà alle ore 10 con due tornei in contemporanea.

Il singolo Assoluto femminile vedrà nuovamente protagoniste, in una rivincita del giorno precedente, Rachele Valle (Toirano), Erica Siccardi (Toirano), Emili Pirola (Toirano), Carlotta Manfrino (Savona) e Martina Andrea Pauli (Toirano).

Sono 9 i pongisti che prenderanno parte al singolo Quinta Categoria. Il favorito, secondo la classifica, sarà Livio Santini (Savona), seguito, nell'ordine, da Armando Torregrossa (Toirano), Mauro Andreini (Savona), Federico Occelli (Toirano) e Andrea Marino (Toirano).

Il titolo Quarta Categoria sarà assegnato ad Alessandro Caslini del Tennistavolo Savona.

Il doppio misto Assoluto vedrà sfidarsi 8 coppie. Alessandro Caslini e Riccardo Besaggio (Savona/Toirano), Livio Santini e Mauro Andreini (Savona), Federico Occelli e Andrea Marino (Toirano) sono le più accreditate per il podio finale.

A chiudere la due giorni di incontri sarà il singolo maschile Assoluto, con 19 atleti in gara. Le prime teste di serie, nell'ordine, saranno Alessandro Caslini (Savona), Livio Santini (Savona), Armando Torregrossa (Toirano), Mauro Andreini (Savona), Andrea Marino (Toirano) e Riccardo Besaggio (Toirano).

Durante le due giornate, ad ingresso libero per il pubblico, saranno disputati complessivamente 147 incontri.