Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure, oggi la 23esima edizione: strade chiuse e modifiche alla viabilità

Torna oggi, sabato 6 giugno, il Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure, appuntamento giunto alla sua 23esima edizione. La manifestazione sportiva coinvolgerà, oltre a Pietra Ligure, anche i comuni di Tovo San Giacomo, Giustenice e Magliolo, con temporanee limitazioni al traffico durante il passaggio degli atleti nella frazione ciclistica.

A Pietra Ligure le limitazioni interesseranno Via Don G. Bado, Piazza Canonico Morelli, Via F. Crispi, Via Lombardia e Via Raffaello Orsero, oltre al tratto di rientro dal confine con Tovo San Giacomo lungo Via F. Crispi, Piazza Canonico Morelli e nuovamente Via Don G. Bado. Le sospensioni del traffico sono previste tra le 12.30 e le 17.30 e saranno attuate esclusivamente durante il passaggio degli atleti.

Misure più restrittive sono invece in atto in Via Don G. Bado, dove dalle ore 8 di questa mattina e fino al termine della manifestazione è vietata sia la sosta sia la circolazione dei veicoli. I mezzi parcheggiati in Via Emanuele Accame e Via Vigili del Fuoco potranno rimanere in sosta, ma non potranno essere movimentati fino alla conclusione della gara, prevista intorno alle 18.

Anche a Tovo San Giacomo sono previsti due distinti momenti di transito. Il primo riguarderà la salita lungo la SP4, con il passaggio degli atleti in Via Rembado, Via Roma, Via Vassallo e Via Costino, per poi proseguire sulla SP490 in Via San Pantaleo. In base all'andatura dei partecipanti, il transito è atteso tra le 13.43 e le 14.11. Il secondo passaggio, in discesa, interesserà invece Via San Sebastiano, Via Madonna delle Grazie, Via Briffi, Via G.B. Accame e nuovamente la SP4 lungo Via Roma e Via Rembado, con orari compresi tra le 14.25 e le 14.56.

A Giustenice le limitazioni alla circolazione interesseranno la Strada Nuova per Ranzi e la Via Provinciale nella fascia oraria compresa tra le 13.30 e le 15.30. Nello stesso intervallo di tempo anche Magliolo sarà coinvolta dal passaggio della gara lungo la SP490, la SP4 e Via per Isallo.

L'invito a residenti e automobilisti, da parte delle amministrazioni comunali e dell'organizzazione dell'evento, è quello di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti, tenendo conto delle chiusure necessarie per garantire la sicurezza degli atleti e il regolare svolgimento della competizione.