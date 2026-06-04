Difesa personale femminile | Successo per "Progetto reAzione": palestra CONI gremita per il nuovo stage

Partecipazione, entusiasmo e grande coinvolgimento per il nuovo appuntamento di “Progetto reAzione”, l’iniziativa dedicata alla difesa personale femminile promossa dall’ASD Scuola Wutao Savona, con il patrocinio del Comune di Savona, di Telefono Donna e dell’ente di promozione sportiva Libertas.

Lo stage pratico, svolto sabato pomeriggio presso la palestra CONI di via Mentana, ha registrato una presenza numerosa e una risposta estremamente positiva da parte delle partecipanti, confermando il forte interesse nato già durante la prima edizione del progetto.

A guidare l’incontro sono stati il maestro Stefano Lo Muzio, insieme ai tecnici Luciano Simone, Saida Greco, Emma Frumento e Davide Ciucci, all’avvocato Juri Fuschillo e alla dottoressa psicologa Giulia Musso, che hanno accompagnato le allieve in un intenso lavoro pratico focalizzato sulla gestione delle situazioni di pericolo, sulla reattività fisica e mentale e sull’acquisizione di strumenti concreti per la difesa personale.

Il successo dello stage conferma la crescita di “Progetto reAzione”, che negli ultimi mesi ha saputo creare una vera comunità basata sul supporto reciproco e sulla promozione della sicurezza personale.

Gli organizzatori hanno già confermato il ritorno del progetto nel periodo autunnale, con una nuova sessione completa di incontri.

Per informazioni sulle prossime attività è possibile contattare l’ASD Scuola Wutao Savona attraverso i canali social di “reAzione Difesa Personale”.