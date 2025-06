Calcio: ritorno alle origini e nuove figure, la Carlin'S Boys riparte dal suo settore giovanile

La società calcistica Carlin'S Boys, allo scopo di potenziare i propri quadri sociali, si è riunita ed ha deliberato di nominare Team Manager Marcello Bozzelli e Massimo Ramoino responsabile della 1° squadra.



«La Carlin'S Boys riparte la casa di questi atleti sta tornando a quella storica - spiegano Claudio Fabio e Valerio De Benedetto, rispettivamente presidente a vicepresidente -. La pianificazione del programma societario viaggerà passo passo con il settore giovanile, vanto sportivo della Carlin's dal 1946. Ed essendo in procinto di iniziare la stagione sportiva, nel periodo estivo metterà a disposizione il suo campo di gioco sito in Strada Solaro (la curva), dalle 17 alle 20 dal lunedì al venerdì, per tutti i ragazzi che vorranno partecipare ad uno stage di preparazione tecnica sportiva. Lo stage (gratuito) sarà curato dal Enzo Di Antonio, Nini Lamia, Luca Rangoni e Enrico Galli».