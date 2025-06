Il Dego ha messo a segno un nuovo colpo dal Bragno: Lorenzo Negro, centrocampista classe 2001.

"Giocatore talentuoso e dotato di grande personalità - scrive la società - Lorenzo arriva dopo sei stagioni al Bragno, dove ha spesso indossato la fascia da capitano, diventando un punto di riferimento per la squadra.

Lorenzo è stato scelto per diventare un pilastro sia per il presente che per il futuro del Dego".