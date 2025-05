Celle Varazze in Serie D, la soddisfazione dei Sindaci: "Un sogno inimmaginabile, complimenti alla società"

Il Celle Varazze giocherà nel prossimo campionato di Serie D.

Un avvenimento storico per i due comuni per una vita campanilisticamente "rivali" tra loro così come il rapporto bonariamente conflittuale stesso tra gli abitanti delle due località del levante savonese.

Il Varazze 1912 Don Bosco nella sua storia era stato in serie C per 4 anni tra la fine degli anni 30 e gli anni 40 e in Serie D invece l'ultima volta nel 1984-1985.

La massima categoria per il Celle invece, come Celle Riviera, era stata la Promozione raggiunta nel 2018. Con l'ex società giallorossa che era stata praticamente ricostruita da zero nel 2015 con alla presidenza Lorenzo Cerisola e alla guida mister Derio Parodi.

Poi la fusione tra le due società nel 2022 con la vittoria del campionato proprio di Promozione lo scorso anno e quest'anno l'Eccellenza con i biancoblu guidati da mister Pisano ad acciuffare la categoria superiore con un grande girone di ritorno.

Un giorno storico quindi per i due comuni vicini tra di loro che già andavano a braccetto da tempo per la gestione del campo sportivo Olmo-Ferro in località Natta (ex stadio Olmo).

"Era il luglio del 2022 ed iniziava l’avventura del nuovo Celle Varazze FBC, con vecchi e nuovi amici iniziavamo un nuovo percorso che era la continuazione di una lunga strada durata anni - ha detto commosso il Sindaco di Celle Marco Beltrame - Eravamo carichi ma spaventati, lasciavamo due realtà certe per un nuovo unico progetto comune. Una scommessa".

"Nel 2024 dopo 10 anni di attività prima nel Celle, poi nel Celle Riviera ed infine nel Celle Varazze, ho deciso di dare le dimissioni per candidarmi a Sindaco.

Ricordo di aver pianto quando ho firmato quella lettera, una lunga e bella esperienza con amici ed amiche finiva - ha proseguito il primo cittadino cellese - Quel campo mi ha aiutato tanto nei momenti più tristi della mia vita ed è stato difficile dire addio. Oggi, grazie ai miei ex soci, grazie in particolare alla passione di Stefania Villa, di Umberto Camogli e di tutti i dirigenti e giocatori, dal settore giovanile alla prima squadra, grazie a tutti coloro che sono passati dalla nostra società, che hanno dato anche solo un piccolo contributo, grazie a tutte queste persone un sogno inimmaginabile nel 2022 oggi è diventato realtà. Siamo in Serie D! Quel campo a me ha dato tanto, è stato il mio rifugio quando è morto mio padre, il Celle mi ha aiutato e fatto distrarre e questo era un sogno impensabile".

"È una bella soddisfazione in primis per la società per un percorso che è stato lungo - ha continuato il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici che ha seguito la squadra nel match vinto alla Sciorba di Genova contro l'Athletic Albaro - Prima dei progetti comunque ci sono le persone, se penso alle prime riunioni svolte 10 anni fa sotto le tende al Pino Ferro in mezzo alla polvere con la società costretta ad affittare campi ovunque... Va dato un grosso merito alla società perché c'e stato un grande impegno, una progettualità, concretezza e impegno che sono valori aggiunti".

"Erano 40 anni tondi che mancava la serie D a Varazze e ora è il momento di festeggiare. Complimenti alla società e per la città è un risultato importante da mettere in bacheca" puntualizza il primo cittadino varazzino, in passato proprio calciatore del Varazze Don Bosco che nel 2004 vinse il campionato di Promozione.

Uno dei temi sul quale si discuterà nelle prossime settimane riguarderà la realizzazione di una divisione nelle gradinate tra i tifosi di casa e gli ospiti con un ingresso diverso che dovrebbe essere previsto poco dopo il viadotto autostradale con l'ingresso che porta al campetto da calcio a 5 e al retro delle tribune.

"Penso bisognerà realizzare il settore ospiti, le amministrazioni comunque faranno in modo di poter consentire alla società di giocare il campionato" conclude Beltrame.

"Ne parleremo con il sindaco Beltrame, bisognerà adeguare l'impianto e vedere cosa fare. Bisognerà sedersi al tavolo e risolvere tutti i problemi logistici. Faremo il possibile per uno degli impianti comunque già tra i più belli della Liguria" gli fa eco Pierfederici.