Maltempo, mercoledì 6 maggio allerta gialla per temporali sul centro levante ligure

Arpal ha emesso allerta gialla per temporali sul centro levante (Zone BCE) da mezzanotte alle 14.00 di domani, mercoledì 6 maggio. Bassa probabilità di forti temporali sul ponente (Zone A e D)
Dalle prime ore di questa notte si sono registrate precipitazioni diffuse con cumulate significative su ABD ed intensità al più moderate sul savonese e sul centro della regione.
Dopo una breve pausa, le precipitazioni dovrebbero riattivarsi nella serata odierna interessando il centro levante regionale. Sono attesi fenomeni anche di forte intensità e a carattere temporalesco sul genovesato e relative aree interne, e successivamente in spostamento sul levante. Altrove piogge tra deboli e moderate.
Nel pomeriggio deboli piogge residue a Levante, fino ad una cessazione dei fenomeni la sera.
Venti fino a forti (40-50 km/h) da Sud sui crinali del Centro-Ponente.
Nella giornata di domani, con le nuove uscite modellistiche, ci sarà una rivalutazione dell’allertamento.
Questa è la suddivisione in zone del territorio regionale: la zona A comprende il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa. La zona B si estende lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, includendo anche la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno. La zona C copre il tratto costiero da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. La zona D include la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Infine, la zona E comprende la Valle Scrivia, la Val d'Aveto e la Val Trebbia.