Calcio, Rocchettese. Il messaggio del club rossoblu a mister Chiola: "E' solo un arrivederci"

Dopo l'ufficialità della separazione tra mister Chiola e la Rocchettese, la società rossoblu ha voluto dedicare un post al proprio tecnico:

Da parte di tutto il mondo rossoblù: grazie, Mister.

Grazie per aver dato tutto per questa squadra, per questi colori, per questa società.

Per il lavoro impeccabile portato avanti in queste tre stagioni.

Per essere sempre stato sul pezzo, sempre preparato.

Per esserti innamorato di questa maglia.

Per averci portato a un passo dal nostro sogno.

Per aver condiviso con noi le tue idee, i tuoi valori, la tua determinazione.

Ora le nostre strade si dividono, ma il legame che hai saputo creare con tutti noi non si scioglierà mai.

Hai portato a Rocchetta una nuova mentalità, e per questo ti saremo per sempre grati e riconoscenti.

È solo un arrivederci.

In bocca al lupo per il tuo futuro e per la tua nuova avventura, Mister.

Con affetto,

tutta la famiglia rossoblù".