ANSMES Liguria | Consegnato all'assessore Rossello il volume per i 40 anni dell'Associazione

In occasione del quarantesimo anniversario della fondazione dell'ANSMES – Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP – il Presidente del Comitato Regionale ANSMES Liguria, Roberto Pizzorno, ha consegnato all'Assessore allo Sport del Comune di Savona, Francesco Rossello, il volume celebrativo dedicato ai quarant'anni di attività dell'Associazione.

L'Assessore Rossello ha accolto con vivo apprezzamento il prestigioso omaggio editoriale, esprimendo il proprio ringraziamento, anche a nome dell'Amministrazione comunale, per il costante impegno che ANSMES Liguria profonde da anni nella diffusione dei valori dello sport, del merito e delle Associazioni Benemerite sul territorio.

L'incontro ha rappresentato un significativo momento di condivisione e di reciproca stima, confermando la volontà di proseguire una proficua collaborazione istituzionale volta alla promozione della cultura sportiva, dei principi etici che la ispirano e della valorizzazione di quanti, con il proprio operato, contribuiscono alla crescita del movimento sportivo ligure.

Il Comitato Regionale ANSMES Liguria rinnova il proprio ringraziamento all'Assessore Francesco Rossello e all'Amministrazione comunale di Savona per l'attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti delle iniziative dell'Associazione, nella convinzione che la sinergia tra istituzioni e Benemerite rappresenti un valore fondamentale per lo sviluppo dello sport e della comunità.