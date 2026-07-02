Outdoor | Bardineto, 80mila euro dalla Regione per rilanciare il sentiero Balcone dei Balzi Rossi

Un finanziamento da 80mila euro per mettere in sicurezza, rinnovare e valorizzare uno dei percorsi escursionistici più apprezzati dell'entroterra savonese.

La Regione Liguria, con il decreto n. 5599 del 28 maggio 2026, ha assegnato al Comune di Bardineto le risorse necessarie per la manutenzione del sentiero Balcone dei Balzi Rossi, inserito nella Rete Escursionistica Ligure con il numero 361.

Il Comune è risultato tra i pochi enti finanziati nell'ambito del bando regionale Sentieri, che ha messo a disposizione complessivamente un milione di euro. La richiesta era stata presentata entro il 6 ottobre 2025, corredata dal progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dall'ufficio comunale.

Realizzato nel 2021 grazie ai fondi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, il Balcone dei Balzi Rossi è un anello di circa 21 chilometri che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi del territorio bardinetese. Il percorso conduce alle vette del Bric Agnellino e del Monte Carmo, attraversa la foresta comunale dell'Acquetta, parte della celebre faggeta del Melogno, e segue il crinale dei Balzi Rossi, offrendo panorami che spaziano tra il versante tirrenico e quello padano.

Lungo il cammino si incontrano anche i resti del Castello medievale del Carretto, antiche cascine e la cappella di San Nicolò, che custodisce una preziosa serie di dipinti medievali.

Il sentiero è percorribile per gran parte dell'anno e rappresenta una meta molto amata dagli escursionisti anche per la ricchezza naturalistica della zona. Tra boschi, aree carsiche e il lago Riondo, è facile imbattersi in daini, caprioli, cinghiali, volpi, tassi, martore e numerose specie di rapaci, tra cui l'aquila reale, il biancone e il gufo reale.

Il finanziamento consentirà di intervenire sui tratti maggiormente danneggiati dal maltempo, migliorare la sicurezza del percorso e integrare la segnaletica nelle aree più boscose.

Il sindaco Mario Basso e il consigliere delegato all'Outdoor Alessio Richero commentano con soddisfazione il risultato: "Siamo molto soddisfatti che la Regione Liguria abbia riconosciuto l'impegno dell'Amministrazione e dei nostri uffici attribuendoci il finanziamento di 80.000 euro, che ci consente di effettuare la necessaria manutenzione, il rinnovamento e la messa in sicurezza del sentiero Balcone dei Balzi Rossi, che da quando è stato inaugurato nel 2021 è diventato uno dei più frequentati itinerari ambientali del Ponente ligure grazie alla bellezza delle zone attraversate. Con le risorse assegnate si effettuerà il completo restyling del percorso con la messa in sicurezza di alcuni tratti danneggiati dalle intemperie e dalle piogge invernali e con l'integrazione della segnaletica nelle porzioni di aree molto boscate. In questo modo per il 2027 si potrà disporre di un percorso affascinante completamente rimesso a nuovo e di alta valorizzazione territoriale".

L'amministrazione guarda già oltre questo intervento. "La volontà dell'Amministrazione comunale è quella di continuare a investire nel settore dell'outdoor, in particolare dei percorsi flow e pedonali, per i quali il territorio bardinetese risulta spiccatamente vocato e che possono rappresentare un importantissimo volano anche per l'economia locale".