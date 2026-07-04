Salto agli ostacoli | Garlenda, alla Tenuta High Level arriva Piergiorgio Bucci

Da maneggio abbandonato da più vent'anni a struttura d'eccellenza nel settore dell'equitazione nata attraverso il recupero di un’area a pochi passi del centro di Garlenda.

Acquistata nel 2022 e operativa dal 2023, la Tenuta High Level, il 5 luglio si prepara ad ospitare Piergiorgio Bucci, tra i più importanti cavalieri italiani di salto ostacoli.

E' attualmente il 15esimo cavaliere al mondo e primo nella computer list italiana rappresentato l’Italia nelle più prestigiose competizioni mondiali e ha recentemente conquistato il prestigioso Gran Premio di Roma 2026 e quello di Bauli.



Con l'occasione la Tenuta apre le sue porte anche ai non partecipanti allo stage. Potranno accedere anche i cavalieri esterni e rappresenterà un’occasione unica per il territorio ligure, offrendo agli appassionati la possibilità di confrontarsi con un professionista di altissimo livello e di vivere da vicino un evento sportivo di grande prestigio presso una struttura nuova e all'avanguardia.



Contestualmente a questo importante evento, la Tenuta High Level ha annunciato di essere pronta ad avviare una ulteriore operazioni di ampliamento con l'obiettivo di dare a Garlenda un ulteriore polo turistico-sportivo, con strutture ricettive in grado di ospitare eventi privati come feste e matrimoni realizzati con organizzazioni di prestigio.



“Con la formalizzazione degli ultimi passaggi amministrativi, a conclusione di un iter autorizzativo già positivamente approvato dagli enti competenti, potremo avviare i lavori per trasformarlo in un polo turistico-sportivo d'eccellenza, dove accanto alle attività sportive, ci saranno servizi per ospitare eventi di alto livello e offrire ulteriori servizi – spiega il Presidente Fabio Porta che con tutta la famiglia la moglie Carolina le figlie Cloé, Noemi e Matilde è impegnato nella gestione della struttura - Il progetto green e sostenibile, prevede la realizzazione di campi da padel, strutture ricettive con piccole villette immerse nel verde, lodge con spa privata, una grande serra immersa nel verde destinata a ospitare matrimoni ed eventi esclusivi.Il tutto per l'ampliare l'attrattività di alto livello di Garlenda. Saranno realizzati anche impianti sportivi con una palestra pensata non solo per i ragazzi come preparazione agonistica complementare, ma anche per offrire corsi di pilates e area fitness per i genitori e clienti esterni. Previsti anche un ristorante, un bar, nuovi spazi dedicati all’accoglienza, un elisuperficie privata e aree progettate per far vivere un’esperienza completa, senza mai perdere il legame con ciò che siamo e l’identità di Garlenda”.



Alla vigilia di una ulteriore evoluzione, la Tenuta, che è la sua scuola di equitazione riconosciuta dalla FISE, con istruttori altamente qualificati che preparano gli allievi per competizioni equestri, apre a tutti gli appassionati le sue porte, volendo condividere la presenza di Piergiorgio Bucci, atleta e istruttore di fama internazionale, attualmente ai vertici del panorama equestre nazionale ed internazionale.



La Tenuta High Level a Garlenda è il risultato di un sogno collettivo della Famiglia ingauna Porta, guidata dal capostipite Fabio, affiancato dalla moglie Carolina e dalle loro tre figlie: Cloé, Noemi e Matilde.



"La nostra storia ha origine da un'area paesaggistica abbandonata. Il nostro impegno va oltre il mero investimento finanziario; la Tenuta High Level è situata proprio accanto alla nostra casa di famiglia. Come imprenditori abbiamo una visione chiara: creare qualcosa di unico e mancante nel territorio. Il nostro progetto si inserisce perfettamente nella riqualificazione della zona o offrirà anche opere e servizi per il miglioramento di spazi pubblici di Garlenda”.