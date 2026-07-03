Ceriale si accende con la "Saracen Battle", il 5 luglio una serata di grande sport in piazza della Vittoria

Prosegue l'estate degli eventi a Ceriale con un nuovo appuntamento dedicato allo sport. Domenica 5 luglio, piazza della Vittoria, sul lungomare Armando Diaz, si trasformerà in una grande arena a cielo aperto per ospitare la Saracen Battle, evento conclusivo del circuito New Generation Fighters, organizzato dal Team Perlungher con il patrocinio del Comune di Ceriale. L'ingresso sarà gratuito.

La serata prenderà il via alle 20,40 con due incontri di K1 Light riservati ai giovani atleti. Dalle 21,10 spazio agli undici match di K1 a contatto pieno, che vedranno salire sul ring fighter provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia e Francia.

Grande attesa anche per gli atleti del Team Perlungher, protagonisti davanti al pubblico di casa. Ad aprire gli incontri saranno Leonida Agresta, 10 anni, categoria -30 kg, e Giulia Mattiauda, 16 anni, categoria -50 kg. A chiudere la manifestazione sarà il match di Vincenzo Spagnolo, categoria -70 kg, classe B K1 contatto pieno.

L'organizzazione tecnica degli incontri è affidata a Roberto Straffalaci, ex atleta professionista del Team Perlungher, oggi insegnante della società, formatore arbitri WKA e responsabile del circuito New Generation Fighters. La regia e la direzione artistica di Saracen Battle e International Fight Show sono curate daValentina Accardo.

Alla guida dell'evento il Maestro Giovanni Perlungher, pluricampione del mondo, promotore di Saracen Battle e International Fight Show, Coordinatore regionale WKA Italia e IKC in Liguria e Direttore Sportivo ENDAS Italia.

"Siamo lieti di ospitare a Ceriale una manifestazione che unisce spettacolo sportivo, partecipazione e valori educativi – afferma il sindaco Marinella Fasano –. Eventi come questo arricchiscono il calendario estivo della nostra città e offrono a cittadini e turisti un'occasione per vivere insieme una serata di sport, valorizzando l'impegno, il rispetto e la passione degli atleti".

L'assessore allo Sport Daniele Gaglioti sottolinea: «Il Comune di Ceriale continua la sua promozione sportiva, ampliando il ventaglio delle proposte puntando anche sugli sport da contatto. Dietro ogni allenamento c’è agonismo, disciplina, sacrificio, superamento delle sfide, ma soprattutto c’è rispetto per l’avversario. Sono questi i valori che lo sport deve trasmettere».

La Saracen Battle rappresenta inoltre l'ultimo appuntamento della stagione del circuito New Generation Fighters e costituirà un'importante tappa di selezione per l'International Fight Show 2026, in programma sabato 5 dicembre al Palasport di Loano, storico evento che da vent'anni richiama sul ring atleti provenienti da tutta Italia e dall'estero.