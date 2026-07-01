Pesistica paralimpica | Atleti da tutto il nord ovest hanno raggiunto Savona per il raduno regionale FIPE

Si è svolto lo scorso fine settimana nella palestra comunale “Luigi Sicco” in Via Mentana a Savona, il 2° raduno di Pesistica Paralimpica organizzato dal Comitato Regionale Fipe Liguria. Al Raduno, guidato dal DT della Nazionale di Parapowerlifting, Sandro Boraschi, hanno partecipato 12 atleti provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria. Le società presenti con i propri tecnici erano: Savona Sthenathlon, Country Village, Lifeability e Adaptive Strenght. A coadiuvare Sandro Boraschi era presente anche Filippo Piegari Tecnico Nazionale Parapowerlifting.

Afferma Laura Sicco, presidente del Comitato Regionale Fipe Liguria: “E’ per noi motivo di grande soddisfazione avere ospitato questo secondo raduno. Savona deve tornare ad essere punto di riferimento nazionale per la Pesistica Olimpica e Paralimpica e, grazie al sostegno della Federazione, stiamo lavorando proprio in questa direzione”.

Spiega Sandro Boraschi: “La prima parte dei lavori è stata dedicata ad una simulazione di gara, vero e proprio test valutativo. Si è proseguito poi con l’analisi del gesto tecnico, con particolare attenzione sul set up in panca. Dopo il light brunch i lavori sono proseguiti con la didattica di alcuni esercizi complementari e in ultimo si è lavorato sulla core stability”.

Soddisfazione è stata espressa da parte dei tecnici che hanno colto l’occasione per valutare alcuni elementi che con ogni probabilità vestiranno la maglia azzurra nell’Hungarian Challenge in programma a fine settembre a Tata in Ungheria.