Calcio | Savona. Ufficiale la conferma di Sarpero. "Con la sua guida ritrovati gruppo e identità di gioco"

E' arrivata la notizia attesa entro il fine settimana.

Carlo Sarpero rimarrà alla guida del Savona anche nella prossima stagione, indipendentemente dall'esito dei playoff.

A confermarlo è stata la società biancoblu pochi istanti fa:

"Il Savona FBC comunica ufficialmente la conferma di Mister Carlo Sarpero alla guida tecnica della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva.

La decisione viene resa nota alla vigilia della finale playoff, a testimonianza della piena fiducia che la società ripone nel mister, nel suo lavoro quotidiano e nel percorso costruito insieme alla squadra.

Una scelta chiara, forte, che nasce dai risultati ottenuti dal suo arrivo, dalla crescita costante del gruppo e dall’identità di gioco che il Savona ha saputo ritrovare sotto la sua guida.

Mister Sarpero ha riportato solidità, equilibrio e mentalità competitiva, contribuendo in modo determinante al cammino biancoblù e alla conquista della finale.

La società riconosce il valore del lavoro svolto e ritiene naturale proseguire un progetto tecnico che ha dimostrato concretezza, visione e continuità.

Con questa conferma, il Savona FBC ribadisce la volontà di dare stabilità al percorso intrapreso e di affrontare le prossime sfide con un’identità chiara e condivisa".