Calciomercato. Il Celle Varazze si muove ancora con Vitiello e Busicchia

Non si ferma la campagna di rinnovamento dell'organico per il Celle Varazze di mister Pisano.

Due sono stati i nuovi ingaggi, ufficializzati nel orso della mattinata.

Sulla corsia esterna ci sarà Federico Vitiello, classe 2005, proveniente dal Vittoria, dove ha disputato l'ultimo campionato di Eccellenza siciliana.

In difesa, ad ampliare il parco under, ci sarà Lorenzo Busicchia, in arrivo dalla Primavera dell'Entella.