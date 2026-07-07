Calciomercato | Inizio settimana con cinque annunci per il Cisano

Il comunicato del Cisano:
Continua il mercato della squadra biancoblu. La società è lieta di annunciare l'arrivo dei seguenti giocatori:
Andrea Galassi, attaccante classe 2003, proveniente dalla Sanfilippo Neri.
Matteo Bonsignorio, centrocampista classe 1994, proveniente dall'Albingaunia.
Rosario Mangiavillano, centrocampista classe 2007, proveniente dalla Baia Alassio.
Paolo Trincheri, centrocampista classe 2007, proveniente dal Ceriale.
Salvatore Guarino, centrocampista classe 1984, che torna in campo dopo un periodo di inattività.
La società dà il benvenuto ai nuovi arrivati e augura a tutti una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancoblu.