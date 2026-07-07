Calciomercato | Vado, fumata rossoblu per il rinnovo di Saltarelli

Il direttore sportivo Paolo Mancuso aveva preannunciato il buon esito della trattativa durante la presentazione di mister Pastorino, ma stamattina è arrivata la conferma ufficiale del rinnovo tra il Vado e il difensore centrale Mirko Saltarelli.

Difensore classe 1998, Saltarelli porta in dote al pacchetto arretrato dei liguri un bagaglio di affidabilità, fisicità e un'ottima conoscenza della terza serie. Nel suo passato, infatti, spiccano già 65 presenze in Serie C, collezionate principalmente durante la lunga parentesi con la maglia dell'AlbinoLeffe.

Dopo aver vissuto le ultime stagioni tra i dilettanti con le maglie di Borgosesia, Bra e Pro Palazzolo, il calciatore ha sposato la causa del Vado in Serie D, conquistando sul campo la fiducia di ambiente e dirigenza.