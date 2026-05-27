Borghetto | Domani si celebra la Giornata dello Sport 2026

Una giornata dedicata allo sport, all’energia dei giovani e ai valori della condivisione: giovedì 28 maggio, l’area sportiva di Via Trilussa ospiterà la “Giornata dello sport 2026”, appuntamento promosso dall’Amministrazione Comunale insieme alle Associazioni sportive del territorio, all’Istituto Comprensivo Val Varatella di Borghetto Santo Spirito e con il patrocinio di Regione Liguria e C.O.N.I. Liguria.

Istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2003, l’iniziativa coinvolgerà gli studenti delle scuole cittadine in una giornata ricca di attività, esperienze e momenti di incontro con il mondo sportivo locale.

A partire dalle ore 9.00, gli studenti prenderanno parte ad un intenso programma di attività e percorsi sportivi, che si articoleranno tra il Palasport Ugo Magnetto, la tensostruttura, le aree sportive esterne, gli spazi scolastici adiacenti e l’attigua Piazza Fermi.

Le associazioni sportive locali saranno presenti con i propri istruttori, che guideranno gli studenti in attività dimostrative, stimolando la curiosità e l’interesse verso le diverse discipline sportive.

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere la cultura dello sport come strumento di crescita, socializzazione e benessere psicofisico, facendo conoscere ai più giovani l’ampia offerta di attività presenti sul territorio.



Parteciperanno le Associazioni sportive:

A.S.D. TEAM VERTICAL di Borghetto Santo Spirito

A.S.D. ARCIERI BORGHETTO di Borghetto Santo Spirito

A.S.D. LEGA NAVALE di Borghetto Santo Spirito

A.S.D. BOCCIOFILA LOANESE di Loano

A.S.D. F.C. BORGHETTO CALCIO 1968 di Borghetto Santo Spirito

A.S.D. PALLACANESTRO BORGHETTO di Borghetto Santo Spirito

A.S.D. GINNASTICA, DANZA & BENESSERE di Borghetto Santo Spirito

A.S.D. TENNIS E SPORT EDUCATIVO A. ZIZZINI LOANO di Loano

A.S.D. TOIRANO – TENNIS TAVOLO di Toirano

A.S.D. OVERLAND di Toirano

Tra le diverse attività sarà inoltre presente un’area speciale dedicata al mondo equestre.

“Lo sport - ha dichiarato l'assessore alla pubblica istruzione e allo sport, Carla Celeste - rappresenta uno straordinario strumento educativo e di crescita. Attraverso questa giornata vogliamo offrire ai nostri ragazzi un’occasione di incontro e divertimento. L’Amministrazione Comunale esprime un sentito ringraziamento a tutte le Associazioni presenti, agli Insegnanti e agli studenti, che con entusiasmo ed impegno rendono possibile questa giornata di festa e partecipazione. Un ringraziamento speciale alla P.A. Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito, come sempre presente, per permetterci di svolgere le attività con la necessaria assistenza.”



