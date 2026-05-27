Venerdì l'ultimo saluto a Willy Olivero: il cronista gentile e una vita per lo sport

Sono stati fissati i funerali di Guglielmo Olivero, per tutti "Willy", la firma del giornalismo sportivo locale scomparsa improvvisamente all'età di 65 anni. L'ultimo saluto sarà celebrato venerdì 29 maggio alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Immacolata (Frati) ad Alassio.

Domani, giovedì 28 maggio, alle ore 21 nello stesso luogo verrà recitato il Santo Rosario. Al termine del rito funebre la salma proseguirà per il Tempio Crematorio.

Albenga piange così la scomparsa di un volto stimato della cronaca sportiva ligure. Willy è stato trovato senza vita nella sua abitazione mercoledì mattina intorno alle 8,30. Inutile l'intervento dell'automedica del 118 e dei volontari della Croce Bianca, giunti tempestivamente sul posto: ai soccorritori non è rimasto che accertare l'avvenuto decesso.

Lungo il suo percorso professionale, Willy aveva firmato per anni le pagine sportive di testate cartacee dell'epoca, seguendo soprattutto il calcio del territorio con uno sguardo competente e appassionato che ne aveva fatto un riferimento per gli sportivi della zona.

Willy Olivero era stato inoltre tra le prime firme di Svsport.it fin dalla nascita della testata, nel settembre 2011, e aveva proseguito la collaborazione con la nostra redazione fino al 2015. Cultore del ciclismo, sapeva al tempo stesso dare il giusto risalto a ogni talento sportivo cresciuto sul territorio. Più di recente si era avvicinato anche a "Lokkio", avviando una nuova collaborazione, e al blog "Trucioli.it".

Figlio unico, portava dentro di sé il peso della scomparsa dei genitori, una ferita mai davvero rimarginata che lo aveva spinto, con il passare del tempo, a un progressivo isolamento.

Ad Albenga la notizia ha lasciato il segno: sono in tanti, in queste ore, a ricordarne la sensibilità, lo spirito ironico e il rapporto sincero costruito negli anni con lo sport e con la sua città.