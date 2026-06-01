Pallapugno. Il recap di inizio settimana con i risultati del week end

Serie A Banca d’Alba - Settima giornata

Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo 4-9

Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Roero Isolamenti Canalese 4-9

Terre del Barolo Albese-Olivieri Opere Edili Duseu 9-4

Nocciole Marchisio Cortemilia-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-5

Araldica Castagnole-Gottasecca 2-9

Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-4



Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 7; Nocciole Marchisio Cortemilia 6; Terre del Barolo Albese 5; Gottasecca e Roero Isolamenti Canalese 4; Alta Langa, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Bcc Pianfei Pro Paschese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 3; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 2; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 1.



Serie B - Recupero settima giornata

Speb-Amici del Castello 9-2



Decima giornata

Centro Incontri Us Gallese-Virtus Langhe 8-9

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Speb 9-4

Amici del Castello-Valle Bormida 5-9

Benese-Castiati Neivese 7-9

Officine Pesce Bubbio-Castiglia Costruzioni Bormidese 4-9

Prodeo Chiusavecchia-Alusic Merlese 9-1

Riposa: Pieve di Teco



Classifica : Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Castiati Neivese 8; Prodeo Chiusavecchia e Valle Bormida 6; Speb, Virtus Langhe e Pieve di Teco 5; Centro Incontri Us Gallese e Amici del Castello 4; Benese e Alusic Merlese 3; Castiglia Costruzioni Bormidese 2; Officine Pesce Bubbio 1.



Serie C1 - Settima giornata

Ricca-Subalcuneo 9-3

Gottasecca-Pro Paschese 9-8

Ceva-Castiati Castagnole 9-7

Virtus Langhe-Don Dagnino 4-9

Bormidese-San Biagio 9-7

Duseu-Monticellese 4-9



Classifica : Gottasecca 7; Monticellese, Ceva e Ricca 5; Pro Paschese, e Castiati Castagnole 4; Duseu e Virtus Langhe 3; San Biagio e Don Dagnino 2; Bormidese e Subalcuneo 1.



Serie C2 Girone A - Sesta giornata

Augusto Manzo-Pieve di Teco 9-1

Taggese-Abrigo Croma Ricca 4-9

Global Sped Neivese-Pro Spigno 9-4

Riposa: Valle Bormida

Classifica : Global Sped Neivese 5; Pro Spigno 4; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 3; Taggese, Valle Bormida e Pieve di Teco 1.



Serie C2 Girone B - Terza giornata

Monastero Dronero-Peveragno 9-3

Valle Grana Caraglio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5-9

Mercoledì 3 giugno ore 20.30

a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Benese

Classifica : Monastero Dronero e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 3; Benese e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1; Valle Grana Caraglio e Peveragno 0.





Coppa Italia Serie C2 Girone Blu

Classifica : Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.

Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso

Classifica : Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1.





Femminile - Prima giornata

Amici del Castello-Gymnasium Albese 9-2

Canalese A-Canalese B 9-6

Riposa: San Leonardo

Classifica : Amici del Castello e Canalese A 1; San Leonardo, Canalese B e Gymnasium Albese 0.





Under 21 - Sesta giornata

Merlese-Virtus Langhe A 9-3

Bubbio-Pro Paschese 9-4

Virtus Langhe B-San Leonardo 1-9

Araldica Castagnole-Albese 9-7

Lunedì 1 giugno ore 18

a Cuneo: Subalcuneo-Cortemilia

Classifica : Bubbio 5; San Leonardo e Pro Paschese 4; Cortemilia, Merlese, Araldica Castagnole e Subalcuneo 3; Albese e Virtus Langhe A 2; Virtus Langhe B 0.





Allievi Girone A - Quinta giornata

Ricca-San Leonardo 8-2

Subalcuneo B-Amici del Castello 8-6

Pro Paschese A-Don Dagnino 8-7

Riposa: Speb

Classifica : Don Dagnino, Speb, San Leonardo e Ricca 3; Subalcuneo B 2; Pro Paschese A 1; Amici del Castello 0.

Allievi Girone B - Seconda giornata

Ceva-San Biagio 8-6

Bormidese-Pro Paschese B 7-8

Araldica Castagnole-Subalcuneo A 2-8

Classifica : Subalcuneo A e Pro Paschese B 2; San Biagio e Ceva 1; Bormidese e Araldica Castagnole 0.





Coppa Italia Allievi Girone Blu

Classifica: Pro Paschese B 2; Bormidese 1; San Biagio 0.

Coppa Italia Allievi Girone Rosso

Classifica : Subalcuneo A 2; Ceva 1; Araldica Castagnole 0.





Esordienti Girone A - Recupero terza giornata

Pro Paschese B-Merlese B 7-1

Quinta giornata

Pro Paschese B-Neivese A 7-2

Alta Langa-Merlese B 7-4

Araldica Castagnole-San Leonardo 2-7

Ricca-Ceva 7-0

Riposa: Valle Bormida

Classifica : Ricca 5; Pro Paschese B 4; San Leonardo e Alta Langa 3; Neivese A e Valle Bormida 2; Merlese B 1; Araldica Castagnole e Ceva 0.



Esordienti Girone B - Quinta giornata

Albese B-Don Dagnino 5-7

Merlese A-Amici del Castello 7-0

Pro Paschese A-Neivese B 1-7

Neivese C-Cortemilia 0-7

Riposa: Albese A

Classifica : Cortemilia e Merlese A 4; Neivese B e Albese A 3; Don Dagnino, Neivese C e Pro Paschese A 2; Albese B e Amici del Castello 0.





Pulcini Girone A - Quinta giornata

Duseu-San Leonardo 0-7

Pro Paschese-Don Dagnino 2-7

Ricca-Gottasecca 7-0

Martedì 2 giugno ore 20

a Mondovì: Merlese-Speb

Classifica : San Leonardo 5; Speb, Don Dagnino e Pro Paschese 3; Merlese e Ricca 2; Gottasecca 1; Duseu -1.



Pulcini Girone B - Recupero terza giornata

Monastero Dronero A-Augusto Manzo 7-0

Quinta giornata

San Biagio-Monastero Dronero B 1-7

Ceva-Monastero Dronero A 2-7

Albese-Augusto Manzo 7-0

Cortemilia-Canalese 7-3

Classifica : Monastero Dronero A 5; Monastero Dronero B e Albese 4; Ceva 3; Cortemilia 2; San Biagio e Canalese 1; Augusto Manzo 0.