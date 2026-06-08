Addio a Luciano Enrico, punto di riferimento dell'automobilismo sportivo imperiese

Conosciuto e stimato da generazioni di appassionati, Luciano ha dedicato gran parte della propria vita ai motori, prima come navigatore rally e successivamente come preziosa figura organizzativa e amministrativa al servizio dello sport automobilistico.

Dopo una lunga carriera lavorativa in Alfa Romeo, marchio al quale è sempre rimasto profondamente legato anche dopo il pensionamento, Luciano ha scelto di mettere la propria esperienza e le proprie competenze a disposizione dell'Associazione Ufficiali di Gara Riviera di Ponente di Imperia. Fin dal suo ingresso nell'associazione è diventato un punto di riferimento imprescindibile, assumendo il ruolo di segretario con la serietà, la precisione e la meticolosità che lo hanno sempre contraddistinto.

Grazie alla sua competenza e alla sua attenzione ai dettagli, ha seguito negli anni tutti gli aspetti amministrativi e fiscali dell'associazione, garantendo il rispetto delle normative previste da CONI e ACI Sport e contribuendo in modo determinante alla crescita e alla solidità del sodalizio.

Il suo prezioso contributo non si è limitato agli aspetti burocratici. Luciano è stato infatti una figura fondamentale anche nell'organizzazione dei test con vetture private, mettendo sempre a disposizione il proprio tempo, la propria esperienza e la sua immancabile disponibilità verso tutti.

Era impossibile non riconoscerlo. I suoi leggendari baffi bianchi erano diventati un tratto distintivo, quasi un simbolo per chi frequentava rally, verifiche sportive e manifestazioni motoristiche del territorio. Dietro quell'immagine familiare si nascondeva una persona generosa, simpatica e sempre pronta a dare una mano a chiunque ne avesse bisogno.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto non solo all'interno dell'Associazione Ufficiali di Gara Riviera di Ponente, ma in tutto l'ambiente motoristico ligure, che perde un uomo competente, appassionato e autentico.

A nome di tutti gli amici, collaboratori, ufficiali di gara, piloti e appassionati che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, giungano alla famiglia le più sincere condoglianze e un affettuoso abbraccio.

Ciao Luciano. Il tuo sorriso, la tua disponibilità e i tuoi inseparabili baffi bianchi continueranno ad accompagnarci lungo ogni strada e in ogni manifestazione che porterà avanti la passione che hai sempre saputo trasmettere.