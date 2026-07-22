Pontinvrea | Celebrati i dieci anni della Mototerapia Nazionale. Ferro e Alessandro Piana: "Lo sport non lascia indietro nessuno"

Ha preso il via questa mattina (22 luglio, ndr), a Pontinvrea, la decima edizione della Mototerapia Nazionale. Ideata dal campione di freestyle motocross Vanni Oddera, la manifestazione è considerata uno degli appuntamenti di riferimento a livello nazionale per la promozione dell'inclusione, coinvolgendo bambini, ragazzi e persone con disabilità in un'esperienza che unisce sport, solidarietà e condivisione.

L'edizione di quest'anno assume inoltre un valore particolare alla luce della recente legge nazionale che riconosce e promuove la mototerapia come terapia complementare, valorizzandone il ruolo nei percorsi riabilitativi, nel benessere psicofisico e nell'inclusione delle persone con disabilità.

Questo richiamando non solo volontari e numerose famiglie per una giornata dedicata all'inclusione attraverso lo sport, ma anche le istituzioni. Presenti all'evento erano infatti anche l'assessore regionale all'Entroterra Alessandro Piana e i consiglieri regionali Alessandro Bozzano e Sara Foscolo.

"Dieci anni di Mototerapia significano dieci anni di sorrisi, emozioni condivise e attenzione verso le persone più fragili – ha dichiarato a margine della sua partecipazione l'assessore Alessandro Piana –. Desidero innanzitutto ringraziare il sindaco Matteo Camiciottoli, Vanni Oddera, ideatore di questa straordinaria manifestazione, e tutti i volontari, le associazioni e quanti ogni anno contribuiscono con passione alla sua riuscita. Questa manifestazione dimostra come sport, volontariato e solidarietà possano diventare strumenti straordinari di inclusione. È un messaggio di speranza e fiducia che mette al centro la persona e valorizza al tempo stesso il nostro entroterra, confermando Pontinvrea come punto di riferimento nazionale per i valori di accoglienza e comunità che riesce a trasmettere. Regione Liguria continuerà a sostenere iniziative come questa, capaci di non lasciare indietro nessuno".

La giornata proseguirà in serata con lo spettacolo di freestyle motocross, al quale prenderà parte anche la vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport, Simona Ferro, che porterà il saluto istituzionale dell'amministrazione regionale.

"Essere presenti alla decima edizione della Giornata Nazionale della Mototerapia significa testimoniare il sostegno convinto dell'amministrazione regionale a un progetto che, anno dopo anno, ha saputo trasformare lo sport in uno straordinario strumento di inclusione, condivisione e speranza – ha commentato invece la vicepresidente Simona Ferro –. A Pontinvrea, grazie alla visione e all'impegno di Vanni Oddera, è nata una realtà che oggi rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale e dimostra come abbattere ogni barriera sia possibile quando istituzioni, volontari, associazioni e comunità lavorano insieme per un obiettivo comune. La mototerapia insegna che ogni persona deve poter vivere l'emozione dello sport senza limiti e senza esclusioni, valorizzando le proprie capacità e costruendo relazioni autentiche. Come Regione Liguria continueremo a sostenere iniziative che mettono al centro le persone, promuovono i valori educativi e sociali dello sport e contribuiscono a rendere il nostro territorio sempre più inclusivo, accogliente e capace di offrire opportunità a tutti".