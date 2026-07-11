Motori | Enduro e Motocross, il Fuoringiro Savona brilla su più fronti: secondo posto per Aurora Pittaluga in provincia di Piacenza

Weekend intenso e ricco di impegni per il Motoclub Fuoringiro Savona, protagonista tra enduro e motocross con piloti impegnati su più fronti e risultati di prestigio nelle competizioni nazionali.

L'appuntamento principale del fine settimana è stato il Campionato Italiano Assoluti d'Italia – Coppa Italia di Enduro, con la sesta e la settima prova stagionale disputate a Pianello Val Tidone (PC). Su un percorso tecnico e particolarmente selettivo, le atlete del motoclub hanno ancora una volta dimostrato il proprio valore.

Grande prestazione per Aurora Pittaluga, che ha chiuso al 2° posto nella classifica femminile dopo essere stata al comando per buona parte della gara, sfiorando la vittoria al termine di un weekend combattuto fino alle ultime prove speciali. Buona prova anche per Athena Magliolo, che ha concluso in 6ª posizione, proseguendo il suo percorso di crescita e maturando ulteriore esperienza nel massimo campionato nazionale.

Sempre nel fine settimana, il Motoclub Fuoringiro Savona è stato impegnato ad Arrone (TR) nei trofei monomarca KTM, Husqvarna e GasGas, raccogliendo risultati di assoluto rilievo.

Nella giornata di sabato 4 luglio, nel Trofeo KTM, Roberto Diotti ha chiuso all'11° posto nella classe CK 300. Nel Trofeo Husqvarna, Carlo Penello ha conquistato il 3° posto nella categoria Big, mentre Edoardo Molinari ha ottenuto la vittoria nella categoria Super Big, salendo sul gradino più alto del podio. Ottimo risultato anche nel Trofeo GasGas, dove Gabriele Sartore ha concluso al 2° posto nella categoria Big.

Nella giornata di domenica 5 luglio, ancora protagonista Edoardo Molinari, che nel Trofeo Husqvarna ha nuovamente conquistato il 1° posto nella categoria Super Big, completando un fine settimana perfetto e confermandosi tra i riferimenti della propria categoria.

Sul fronte Motocross, il Campionato Nord-Ovest Motornext ha fatto tappa a Orbassano, dove Enrico Frino ha ottenuto un ottimo piazzamento nella categoria Sport MX1.

