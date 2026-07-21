Motori | Giornata della Mototerapia Nazionale, a Pontinvrea torna l’evento di Vanni Oddera

Pontinvrea ospiterà una nuova edizione della Giornata della Mototerapia Nazionale, l'evento ideato dal campione di Freestyle Motocross Vanni Oddera e organizzato e voluto dal Comune di Pontinvrea con il patrocinio della Regione Liguria che ogni anno richiama nel paese in provincia di Savona centinaia di ragazzi con disabilità, famiglie, volontari e appassionati provenienti da tutta Italia. L'appuntamento è mercoledì 22 luglio per una giornata dedicata all'inclusione, al divertimento e alla condivisione, resa possibile grazie al sostegno di numerose associazioni, partner e volontari, tra cui Gruppo Badano, azienda di energia di Pietra Ligure e storico sponsor di Vanni Oddera.

Nella scorsa edizione sono stati accolti oltre 500 ragazzi con disabilità. Un risultato destinato a crescere anche quest'anno, confermando Pontinvrea come uno dei principali punti di riferimento italiani per la mototerapia, disciplina riconosciuta per il suo valore educativo, relazionale e sociale.

Per tutta la giornata il paese si trasformerà in un grande villaggio aperto al pubblico. Accanto alla mototerapia, cuore della manifestazione, saranno proposte numerose esperienze dedicate ai motori, con voli in elicottero, Supercar e Rally Car Therapy, fuoristrada con Adamo Jeepterapia, kart terapia e minimoto da cross. Saranno presenti anche le Forze dell'Ordine con alcuni dei loro mezzi operativi, mentre non mancheranno attività dedicate al benessere e all'inclusione come ippoterapia di Progetto Islander con Nicole Berlusconi insieme al programma Ri.Abilitiamoci, pet therapy, animazione e incontri con i Supereroi per Voi, le Principesse della Mototerapia e i volontari di Sannaclown Savona.

Ad accompagnare l'evento ci sarà anche la musica con il DJ set di DJ Ringo, storica voce di Virgin Radio, dell'ex campione di Moto GP Marco Melandri, oggi anche dj e di Rudy Neri.

Sarà presente anche il Country Village di Gruppo Badano, con musica, giochi, toro meccanico e una sfida di braccio di ferro. Il ricavato delle attività sarà interamente devoluto alla Fondazione Gaslininsieme dell'Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

A chiudere la giornata saranno le esibizioni dei piloti del team Daboot Official, protagonisti di spettacolari acrobazie di Freestyle Motocross che accompagneranno i momenti dedicati alla mototerapia, regalando ai partecipanti l'emozione di vivere un'esperienza in moto insieme ai professionisti.

Vanni Oddera, ideatore della manifestazione, sottolinea il valore raggiunto dall'iniziativa: "Ogni anno questa manifestazione si rivela un'esperienza straordinaria. Già nella scorsa edizione siamo riusciti ad accogliere oltre 500 ragazzi con disabilità e il numero dei partecipanti continua a crescere. Oggi la mototerapia ha finalmente ottenuto il riconoscimento ufficiale che merita e, grazie a questo evento, anche Pontinvrea ha l'opportunità di farsi conoscere e accogliere persone provenienti da tutta Italia."

Per Marco Badano, amministratore delegato di Gruppo Badano, il sostegno all'evento rappresenta un investimento solidale: "Vanni Oddera è il nostro testimonial e una figura fondamentale per questo progetto, che continuiamo a sostenere con convinzione. Attraverso il Country Village vogliamo offrire momenti di divertimento alle famiglie, contribuendo allo stesso tempo a una raccolta fondi destinata al Gaslini. Per noi significa sostenere un progetto che porta valore alle persone e al territorio."

La partecipazione alla Giornata della Mototerapia Nazionale è gratuita. L'evento si svolgerà per l'intera giornata di mercoledì 22 luglio nelle aree allestite a Pontinvrea. Il programma completo prevede mototerapia e attività dalle 10 alle 17, show di Freestyle Motocross alle 12, alle 17 e alle 22 e a seguire i dj set. Gli aggiornamenti sono disponibili sui canali social ufficiali di Gruppo Badano e di Vanni Oddera.