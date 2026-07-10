Motori | Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, Domenica il raduno sociale tra auto storiche e giro panoramico

Sarà una giornata dedicata alle quattro e due ruote del passato quella organizzata per domenica dal Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, club motoristico presieduto da Augusto Zerbone.

L’appuntamento è fissato per le ore 8.30 presso la sede del sodalizio a Villanova d’Albenga, dove fino alle 10 è previsto il ritrovo dei partecipanti e la sistemazione dei veicoli nel centro storico. Un’occasione per gli appassionati e i curiosi di ammirare da vicino le auto e le moto storiche appartenenti ai soci del club.

La giornata proseguirà alle 11.30 con il tradizionale Giro Panoramico, che porterà i partecipanti alla scoperta delle località vicine e dei percorsi dell’entroterra ligure.

Dopo il tour, alle 13.30, soci e partecipanti si ritroveranno al ristorante Bergallo di Bardino Vecchio per il pranzo conviviale. Nel pomeriggio, alle 16, spazio alle premiazioni con l’assegnazione dei riconoscimenti all’auto e alla moto più votate dai presenti.