CBT ITALIA GRAK: quando l'avventura prende forma nel carbonio

Telaio full carbon Toray T700 3K HM, ruote Fulcrum Rapid Red 900 e il nuovo Shimano GRX 827 Di2 1x12v: tecnologia, controllo e affidabilità per affrontare qualsiasi percorso.
Pensata per chi ama esplorare, la Grak combina leggerezza, comfort e spirito gravel, trasformando ogni uscita in un’avventura da vivere senza confini.
Il tutto a soli 2.969,00 €.
Scoprila su www.cbtitalia.com oppure nello showroom di Via Genova 15 a Cuneo.
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