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Ciclismo | 12 giugno 2026, 11:00

CBT ITALIA GRAK: quando l'avventura prende forma nel carbonio

La CBT ITALIA GRAK unisce tecnologia, affidabilità e spirito di esplorazione in una bicicletta pensata per andare oltre i confini dell'asfalto e riscoprire il piacere della libertà.

CBT ITALIA GRAK: quando l'avventura prende forma nel carbonio

Telaio full carbon Toray T700 3K HM, ruote Fulcrum Rapid Red 900 e il nuovo Shimano GRX 827 Di2 1x12v: tecnologia, controllo e affidabilità per affrontare qualsiasi percorso.

Pensata per chi ama esplorare, la Grak combina leggerezza, comfort e spirito gravel, trasformando ogni uscita in un’avventura da vivere senza confini.

Il tutto a soli 2.969,00 €.

Scoprila su www.cbtitalia.com oppure nello showroom di Via Genova 15 a Cuneo.

Tel. 0171/402380 — WhatsApp 339 206 8046 
Instagram: cbt.italia
Facebook: Cbt Italia 

CBT Italia — Via Genova 15, Cuneo 

Showroom aperto dal lunedì al venerdì, ore 8:00–16:30 (consigliato appuntamento)

I.P.

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