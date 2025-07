Calcio, Vado. Il test contro la Juniores termina 10-0, doppiette per Arras e Barwuah

Anche il Vado ha archiviato la prima settimana di preparazione con l'abituale amichevole in famiglia.

Mister Roselli ha schierato due undici base per ogni frazione disputata, di fronte alla Juniores rossoblu guidata da Sergio Gracchi.

Il risultato finale ha visto la Prima Squadra prevalere per 10-0 con le reti realizzate da Arras e Barwuah nel primo tempo (doppietta per entrambi) e di Piazza, Vita, Pastorino, Bondioli, De Rinaldis e Raffini nella ripresa.

In entrambe le frazioni di gioco, il tecnico umbro ha impostato i rossoblu optando per il 3-5-2 come modulo principale.



Vado 1°T: Vendramini; Viola, Gulinelli, Messina; Di Giosia, Pisanu, Ciccone, Abonckelet, Cecchinato; Barwuah, Arras.

Vado 2°T: Bellocci; Sacco, Bondioli, Ndianefo; Syll, Pastorino, De Rinaldis, Piazza, Caremoli; Raffini, Vita.