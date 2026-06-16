Liguria Coast to Coast | Il ciclismo solidale diventa protagonista anche in provincia di Savona

Free Sport Asd, associazione sportiva di promozione sociale nata a Genova nel 2016, ha dato il via ieri al progetto di ciclismo inclusivo “Liguria Coast to Coast”, che sta attraversandla Liguria in cinque tappe da Ventimiglia a La Spezia.

L’iniziativa, realizzata con il supporto di Fondazione Carige e di Stelle nello Sport attraverso il progetto SportAbility sostenuto da Regione Liguria, gode del patrocinio e della collaborazione dei Comuni di Genova, Ventimiglia, Imperia, Albisola Superiore, Sestri Levante e La Spezia.

Il progetto è stato presentato presso la sede di Fondazione Carige alla presenza di Andrea Rivellini (Presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige), Simona Ferro, Donatella Alfonso, Laura Patrignani (USR Liguria) e dei rappresentanti di Free Sport Eugenio Bardelli e Luisa Lo Sordo.





“Liguria Coast to Coast” nasce con l’obiettivo di promuovere un modello di accessibilità e sostenibilità già sperimentato dall’associazione nelle proprie attività sportive rivolte a persone con e senza disabilità. Il progetto coinvolge realtà locali attive nell’ambito della disabilità e prevede percorsi accessibili grazie all’utilizzo di biciclette adattate e infrastrutture dedicate.

L’obiettivo resta quello di favorire la partecipazione attiva, l’inclusione sociale e l’avvicinamento allo sport, valorizzando al tempo stesso il territorio ligure e rafforzando una rete regionale di associazioni impegnate nella diffusione di una cultura inclusiva attraverso lo sport.

“Le attività proposte mirano a favorire una crescita della persona nella sua interezza, con uno sviluppo sul piano motorio, relazionale e cognitivo”, sottolineano Eugenio Bardelli e Luisa Lo Sordo. “Tutti devono avere la possibilità di raggiungere il proprio traguardo”.



Il progetto non si limita alla dimensione sportiva territoriale, ma si configura anche come veicolo di solidarietà internazionale. L’iniziativa sostiene infatti il progetto MESA dell’associazione L'Africa Chiama ODV, che celebra 25 anni di attività dedicati alla promozione dei diritti.

I fondi raccolti saranno destinati a finanziare attività educative, sportive e percorsi di inclusione per bambini e ragazzi a Lusaka, in Zambia.





“Fondazione Carige è orgogliosa di sostenere questa importante iniziativa che promuove l’inclusione attraverso lo sport”, ha dichiarato Andrea Rivellini. “Lo sport è uno strumento capace di superare barriere sociali e fisiche e contribuisce alla crescita individuale, oltre a rappresentare un presidio socio-culturale essenziale”.

Sulla stessa linea Simona Ferro, che ha evidenziato come il progetto rappresenti “uno spot per la Liguria, palestra a cielo aperto accessibile da Ponente a Levante”, grazie a un percorso privo di barriere architettoniche.

“È una pedalata aperta a tutti”, ha aggiunto Donatella Alfonso, sottolineando il valore di condivisione, libertà e accessibilità dell’iniziativa.

Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport, ha rimarcato il ruolo del progetto SportAbility nel diffondere la cultura dell’inclusione sportiva sul territorio ligure.





Il percorso, attualmente in svolgimento, è stato progettato per garantire la massima inclusione sfruttando infrastrutture ciclabili esistenti e aree urbane prive di barriere architettoniche. Il supporto operativo coinvolge anche Protezione Civile e la Polizia Locale per la gestione della sicurezza.

Ogni tappa giornaliera si articola in due momenti:

trasferimento in autonomia per staff e ciclisti accompagnatori;

apertura al pubblico dalle 14:00 con partenza alle 14:30;

arrivo entro le 16:30 con area attrezzata accessibile fino alle 18:00, dove è possibile sperimentare biciclette adattate e percorsi inclusivi.



Il percorso delle cinque tappe (16–19 giugno)

Il tour si sviluppa su cinque giornate: