Calcio, Nolese. C'è un nuovo ostepata per i biancorossi, è Paolo Ravano

La Nolese è lieta di annunciare l’ingresso nel proprio staff sanitario di Paolo Ravano, che raccoglie il testimone lasciato da Stefano Cantarella, approdato alle Albissole.

Osteopata diplomato nel 2019 presso l’Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica di Genova (gemellato con la scuola CEESO di Parigi), Ravano ha arricchito la propria formazione con corsi di dissezione anatomica all’Università di Medicina Descartes di Parigi (2017 e 2018), un corso di Kinesio Taping (Genova, 2020), un Master in Osteopatia Orofacciale (SOMA Istituto di Osteopatia, Milano, 2021) e un Master in Osteopatia e Sport, focalizzato sul recupero post-trauma e il miglioramento della performance.

Sul piano professionale vanta esperienze di rilievo come osteopata presso il Finale Ligure Calcio (2018-2021 e 2024-2025), la polisportiva ASD Volley Finale Ligure (2019-2021), il Ceriale Calcio (2021-2023)

Grazie alla sua esperienza e alla solida preparazione, Ravano sarà una risorsa preziosa per la Nolese, a supporto degli atleti nella prevenzione, nel recupero e nel miglioramento delle prestazioni sportive.