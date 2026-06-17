Pedalata e cena ad Albisola, una serata benefica per la piccola Viola

Una pedalata e una cena di beneficenza per sostenere le terapie per la piccola Viola.
Ad organizzare l'iniziativa con uno scopo benefico la società sportiva Alba Docilia Cycling Team che darà vita il prossimo mercoledì 24 giugno ad un giro in bicicletta (per tutti i tipi di bici, bici da strada, mountain bike, e-bike) con ritrovo alle 18.30 e partenza alle 18.45 da Il Giardino di Viola nella frazione di Luceto in via Poggi ad Albisola Superiore. Per i più piccoli novità del nuovo circuito.
Al rientro spazio alla cena aperta a tutti (anche chi non ha pedalato) dalle 20.30 con offerta minima di 20 euro.
Ci si potrà prenotare entro domenica 21 giugno mandando un messaggio Whatsapp al numero 3456135044.