Calcio, Rocchettese. Una cena per salutare mister Chiola, il tecnico passa alla Juniores del Canelli

Venerdì sera la Rocchettese ha organizzato una cena speciale per salutare e ringraziare Davide Chiola, che ha guidato la squadra nelle ultime tre stagioni.

"L’incontro è stato l’occasione - ha scritto il club - per riconoscere il valore del lavoro svolto da mister Chiola, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano. In questi tre anni, ha saputo costruire rapporti sinceri, contribuendo in modo significativo alla crescita del gruppo e lasciando un segno profondo all’interno della società".

Dopo il commiato dai rossoblu mister Chiola farà rotta verso Canelli, dove guiderà la formazione Juniores.