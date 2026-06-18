Golf. LiguriaHomes Casamare Golf Cup 2026, grande spettacolo al degli Ulivi

Grande partecipazione al Golf degli Ulivi per la tappa sanremese della LiguriaHomes Casamare Golf Cup 2026

Si è conclusa con grande partecipazione la tappa sanremese della **LiguriaHomes Casamare Golf Cup 2026**, disputata questo weekend al **Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo**.

Le due giornate di gara, lo scorso sabato 13 e domenica 14 giugno, hanno richiamato oltre 100 giocatori, tra soci, ospiti e numerosi partecipanti internazionali, in un clima sportivo particolarmente positivo e con condizioni meteo ideali per il gioco.

La manifestazione ha confermato ancora una volta il forte interesse per questo appuntamento, ormai inserito stabilmente nel calendario del Circolo. La formula a coppie ha favorito un bel clima di competizione e partecipazione, con due giornate intense sul campo e una premiazione finale molto seguita nella giornata di domenica.



Al termine della gara sono stati premiati i vincitori delle diverse categorie.

**1° Lordo**

Paolo Cristallini, Matteo Natoli, 86

**1° Netto**

Fulvio Valle, Giuseppe Corbetta, 93

**2° Netto**

Cristiano Vergani, Filippo Anfosso, 88

**3° Netto**

Andrea Corsaro, Mattia Cardini, 87

**1° Coppia Master**

Luigina De Maria, Alberto Rosso, 82

**1° Coppia Mista**

Graziella Bertone, Roberto Gaido, 83

Sono stati inoltre assegnati i premi di giornata:

**1° Netto, sabato 13 giugno 2026**

Stefano Vaccarono, Giuseppe Furiosi, 47

**1° Netto, domenica 14 giugno 2026**

Alessandro Mureddu, Marco Sandri, 45

La premiazione si è conclusa con l’estrazione dei gadget offerti ai partecipanti, un momento conviviale che ha contribuito a chiudere il fine settimana in un’atmosfera piacevole e partecipata.

La LiguriaHomes Casamare Golf Cup 2026 proseguirà ora con il secondo appuntamento in programma sabato 4 luglio al Golf Club Garlenda, dove si disputerà una gara individuale Stableford su 18 buche, articolata in tre categorie. La tappa si terrà in occasione dell’apertura della agenzia immobiliare di Alassio, la sesta agenzia del gruppo LiguriaHomes Casamare & Hamptons, confermando il legame tra sport, territorio e presenza locale nel Ponente Ligure.

La tappa di Garlenda rappresenterà anche il momento conclusivo della nuova Classifica Combinata, introdotta per l’edizione 2026, che terrà conto dei risultati ottenuti nella tappa di Sanremo e nella successiva prova di Garlenda. In quell’occasione sarà quindi assegnato anche il premio speciale al vincitore della Combinata.

Il Circolo Golf degli Ulivi desidera ringraziare LiguriaHomes Casamare & Hamptons, tutti i giocatori che hanno preso parte alla manifestazione, la Segreteria, lo staff di campo e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.