Come spesso accade al termine della prima settimana di allenamenti, la prima sgambata amichevole si è tenuta in famiglia anche per la Carcarese.

I bianchi e i rossi si sono sfidati ieri mattina al Corrent: 1-1 il risultato finale.

A realizzare i gol per le due formazioni agli ordini di mister Battistel sono stati Ghirardi e Kosiqi.