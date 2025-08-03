Calcio. Alla Pistoiese l'amichevole contro il Celle Varazze, decide Bertolo nella ripresa

Si è conclusa pochi istanti fa l'amichevole di Pievelago tra la Pistoiese e il Celle Varazze.
Gli arancioni toscani hanno concluso al meglio il loro ritiro nell'appennino tosco - emiliano, superando 1-0 le civette.
I biancoblu sono scesi in campo con l'atteso 4-2-3-1, con Insolito, Capra e Vitiello a orbitare alle spalle di Donaggio.
A decidere la partita è stata la rete di Bertolo, arrivata nel corso della ripresa
Le formazioni
PISTOIESE: Giuliani, Accardi, Cuomo, Kharmoud, Simeri, Gennari, Bastianelli, Biagi, Rossi, Maldonado, Diallo
A disposizione: Arlanch, Pellegrino, Bertolo, Alluci, Venturini, Baragli, Alagna, Kovalenko, Sciortino, Stickler, Campagna, Pinzauti, Costa Pisani.
Allenatore: Andreucci
CELLE VARAZZE: Mitu, Busicchia, De Benedetti, Ciancio, Marchetti, Szerdi, Balan, Insolito, Capra, Vitiello, Donaggio
A disposizione: Siracusa, Scarfò, Stanga, De Martini, Bortoletti, Gnecchi, Giosa, Righetti, Diaz Crespi, Akkari
Allenatore: Pisano