Calcio | 03 agosto 2025, 19:11

Calcio. Alla Pistoiese l'amichevole contro il Celle Varazze, decide Bertolo nella ripresa

Filippo De Benedetti è stato tra i protagonisti in campo a Pievelago

Si è conclusa pochi istanti fa l'amichevole di Pievelago tra la Pistoiese e il Celle Varazze.

Gli arancioni toscani hanno concluso al meglio il loro ritiro nell'appennino tosco - emiliano, superando 1-0 le civette.

I biancoblu sono scesi in campo con l'atteso 4-2-3-1, con Insolito, Capra e Vitiello a orbitare alle spalle di Donaggio.

A decidere la partita è stata la rete di Bertolo, arrivata nel corso della ripresa
 

Le formazioni

PISTOIESE: Giuliani, Accardi, Cuomo, Kharmoud, Simeri, Gennari, Bastianelli, Biagi, Rossi, Maldonado, Diallo

A disposizione: Arlanch, Pellegrino, Bertolo, Alluci, Venturini, Baragli, Alagna, Kovalenko, Sciortino, Stickler, Campagna, Pinzauti, Costa Pisani.

Allenatore: Andreucci
 

CELLE VARAZZE: Mitu, Busicchia, De Benedetti, Ciancio, Marchetti, Szerdi, Balan, Insolito, Capra, Vitiello, Donaggio

A disposizione: Siracusa, Scarfò, Stanga, De Martini, Bortoletti, Gnecchi, Giosa, Righetti, Diaz Crespi, Akkari

Allenatore: Pisano

Redazione

