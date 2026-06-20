 / Ciclismo

Ciclismo | 20 giugno 2026, 09:00

Il Giro Next Gen parla anche un po' cellese: vince una tappa Fiorin sulla Olmo di Gepin

Nella corsa riservata ai giovani ciclisti under23 la vittoria del 21enne che corre nel team Solmw-Olmo-Arvedi

Il Giro Next Gen parla anche un po' cellese: vince una tappa Fiorin sulla Olmo di Gepin

C'è anche un "pezzo" di Celle in una vittoria al Giro Next Gen

Mercoledì scorso infatti ad aggiudicarsi la quarta tappa della corsa rosa riservata ai giovani ciclisti under23, la Matera-Corato, è stato Matteo Fiorin del team Solme-Olmo-Arvedi.

In volata il 21enne corridore di Desio si è aggiudicato la gara nelle file della squadra che da quest'anno debutta nel panorama internazionale con licenza UCI Continental.

Il partner del team presieduto da Gian Pietro Forcolin, che mette a disposizione le biciclette è proprio l'azienda ideata dal campione di Celle Ligure Giuseppe "Gepin" Olmo. Ciclista professionista dal 1933 al 1942, vinse il titolo nazionale nel 1936, due Milano-Sanremo e venti tappe al Giro d'Italia. Dieci nel 1936 dove arrivò secondo dietro a Gino Bartali, fu invece quarto nel '34 e terzo nel '35. Prima ancora di Filippo Ganna, fu lui nel 1935 ad aggiudicarsi il record dell'ora. Divenne il primo a infrangere il muro dei 45 chilometri orari, con 45,090 km.

Nel 1939 fondò poi l'omonima e famosa azienda di produzione di biciclette a Celle. Da qualche anno la produzione si è spostata a Magliano Alpi in provincia di Cuneo e nel comune cellese è rimasta solo la vendita.

I corridori infatti corrono proprio con l'edizione speciale e limitata della Olmo Gepin UTL. 

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium