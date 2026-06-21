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Ciclismo | 21 giugno 2026, 15:10

Il genovese Lorenzo Finn conquista il Giro d'Italia Next Gen: sua anche la crono conclusiva

Il 19enne fa sua la maglia rosa tra gli under23 che nel passato fu indossato dalle leggende come Moser, Pantani e Simoni

Lorenzo Finn al Giro del Belvedere. Photo credits: Photors.it

Lorenzo Finn al Giro del Belvedere. Photo credits: Photors.it

Tappa e maglia rosa. Lorenzo Mark Finn ha vinto il Giro d'Italia Next Gen.

Il 19enne genovese ha conquistato la corsa rosa destinata agli under 23 vincendo anche l'ultima gara a cronometro, la Villa Sant'Angelo-Aquila.

Il ciclista di Avegno che corre per la Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies è entrato nell'olimpo dei corridori che hanno vinto il Giro giovani insieme a leggende del ciclismo italiano del passato come Francesco Moser, Marco Pantani e Gilberto Simoni (quando si chiamava Giro d'Italia Dilettanti.ndr) 

Una vera e proprio rampa di lancio per il campione del Mondo Juniores 2024 e Under 23 2025, che dal prossimo anno passerà professionista. Una scelta oculata e che ha portato i suoi frutti quella di decidere di rimanere ancora un anno tra gli junior.

Luciano Parodi

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