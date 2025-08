Calcio, Pontelungo. Incontro a cena tra il presidente Neri e Andrea Tomatis. L'imprenditore ingauno è pronto al rientro?

E' bastata una foto, in orario tra l'altro notturno, per creare non poca fibrillazione all'interno del mondo calcistico ingauno.

Il tutto sembrava partito per gioco, con un commento social di Andrea Tomatis a seguito dell'annuncio dell'ingresso di Alessandro Badoino nello staff tecnico del Pontelungo: "A questo punto mi viene voglia...".

Già perchè per anni si è mormorato sulla possibilità di un ritorno sulla scena dell'imprenditore albenganese, autore principe della splendida cavalcata che permise all'Albenga di conquistare l'Eccellenza, ma mai come oggi quei contorni potrebbero farsi più concreti.

Tomatis ha infatti pubblicato uno scatto insieme a Michele Neri (a tavola era presente tra gli altri anche Riccardo Gagliolo), con l'emoticon di un pallone e la musica di "Novantesimo Minuto" in sottofondo. Il tema della serata a questo punto è diventato chiaro: il possibile ingresso nei quadri dirigenziali granata dell'ex numero uno bianconero, per rinforzare ulteriormente le fondamenta di un club che ha saputo compiere passi da gigante nell'arco dell'ultimo lustro.

Il confronto è aperto, la tentazione di poter intraprendere un cammino comune c'è. Bisognerà quindi solo aspettare per capire se la pausa calcistica di Andrea Tomatis, lunga ormai sei anni, sia effettivamente arrivata al capolinea.