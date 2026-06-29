Alassio celebra Luca Giaimi, argento nella cronometro ai Campionati Italiani di ciclismo

L'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, e tutta l'Amministrazione comunale esprimono le più vive congratulazioni al campione ventunenne Luca Giaimi, nato a Pietra Ligure e cresciuto nell'Unione Ciclistica Alassio, che ha conquistato nei giorni scorsi uno splendido secondo posto ai Campionati Italiani di ciclismo 2026 nella prova a cronometro.

Sui 40 chilometri del percorso da Vicoforte a Barolo, Giaimi, in forza al team professionisti della UAE Team Emirates guidata dal campione del mondo Tadej Pogačar, ha chiuso al secondo posto alle spalle di Filippo Ganna, autore dell'ennesima straordinaria prova che gli è valsa il settimo titolo italiano nella specialità, il quinto consecutivo, con il tempo di 47'39" e una media superiore ai 50 km/h. Giaimi ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento, chiudendo a 2'06" dal pluricampione azzurro e precedendo numerosi atleti di grande esperienza.

L'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti dichiara: “A nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale rivolgo a Luca Giaimi le più vive congratulazioni per questo prestigioso risultato, che premia un talento innato unito a straordinario impegno e dedizione. Vedere un atleta cresciuto nell'Unione Ciclistica Alassio arrivare a così alti livelli di eccellenza, in questo caso alle spalle di un campione del calibro di Filippo Ganna, è una soddisfazione immensa. Proprio nei giorni in cui Alassio è stata alla ribalta su Sky Sport con la trasmissione Calciomercato – L'Originale, che ha raccontato la città, in rete con Finale Ligure e Pietra Ligure, come destinazione ideale per gli sport outdoor, questo risultato conferma ancora una volta quanto il nostro territorio sia una vera e propria palestra a cielo aperto, capace di far crescere giovani talenti e di offrire scenari straordinari per la pratica sportiva a tutti i livelli”.