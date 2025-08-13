 / Altri sport

Sabato torna la Marina Classic di Loano, la classica di agosto in Marina

Tutto pronto per la tredicesima edizione della Marina Classic, Sabato 16 agosto, partenza alle ore 20, una 5 km. non competitiva che si corre e si cammina all'interno del Porto di Loano, in un circuito affascinante e veloce tra il mare e le barche.
 

Iscrizioni scrivendo a info@runrivierarun.it fino a Venerdì 15 agosto ed il giorno della gara, in Marina di Loano, zona partenza, dalle 17 alle 19.45

Maglia tecnica della gara per i primi 250 iscritti e gadget tecnico dal 251 in su.

Premi per i primi 5 classificati assoluti e le prime 5 donne, premi di categoria, maschili e femminili (fino ai 34 anni/dai 35 ai 44 anni/dai 45 ai 55 anni/dai 56 ai 65 anni/ dai 65 anni in poi). Premio speciale per lo Stabilimento balneare più numeroso.
 

La Marina Classic é organizzata dall'Asd RunRivieraRun in collaborazione con la Marina di Loano ed il Comune di Loano.
 

Per informazioni telefonare al 320.9081465 o mandare un'email a info@runrivierarun.it

Tutte le info si possono trovare su www.runrivierarun.it
 


 

