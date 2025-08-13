Sabato torna la Marina Classic di Loano, la classica di agosto in Marina

Tutto pronto per la tredicesima edizione della Marina Classic, Sabato 16 agosto, partenza alle ore 20, una 5 km. non competitiva che si corre e si cammina all'interno del Porto di Loano, in un circuito affascinante e veloce tra il mare e le barche.



Iscrizioni scrivendo a info@runrivierarun.it fino a Venerdì 15 agosto ed il giorno della gara, in Marina di Loano, zona partenza, dalle 17 alle 19.45

Maglia tecnica della gara per i primi 250 iscritti e gadget tecnico dal 251 in su.

Premi per i primi 5 classificati assoluti e le prime 5 donne, premi di categoria, maschili e femminili (fino ai 34 anni/dai 35 ai 44 anni/dai 45 ai 55 anni/dai 56 ai 65 anni/ dai 65 anni in poi). Premio speciale per lo Stabilimento balneare più numeroso.



La Marina Classic é organizzata dall'Asd RunRivieraRun in collaborazione con la Marina di Loano ed il Comune di Loano.



Per informazioni telefonare al 320.9081465 o mandare un'email a info@runrivierarun.it

Tutte le info si possono trovare su www.runrivierarun.it





