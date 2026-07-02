Calcio | Albissole, nuova linfa per le giovanili ceramiste: Giancarlo Bossolino è il nuovo responsabile della Scuola Calcio

Nuova linfa per le giovanili dell'Albissole 1909. Il club ceramista ha infatti affidato la direzione della Scuola Calcio al prof Giancarlo Bossolino, al quale si aggiungerà un team di collaboratori.

La nota del club

"L'Albissole 1909 è lieta di annunciare di aver affidato al Prof. Giancarlo Bossolino la direzione della Scuola Calcio, ruolo che ha ricoperto con importanti risultati nelle ultime stagioni presso il Vado.

Il Prof. Bossolino non ha certo bisogno di presentazioni nel panorama del calcio giovanile e non solo. Allenatore UEFA B, laureato in Scienze Motorie, ha recentemente arricchito il proprio curriculum conseguendo anche la Laurea Magistrale in Management dello Sport.

Insieme al Prof. Bossolino entrano a far parte della famiglia Albissole 1909 anche diversi suoi storici collaboratori, che andranno a integrare gli staff tecnici delle nostre leve, così composti:

Staff Leva 2018

- Giancarlo Bossolino

- Riccardo Rocca

- Giovanni Maida

- Renato Ghibaudo

Staff Leva 2019

- Giancarlo Bossolino

- Claudio Morando

- Riccardo Rocca

- Alessandro Piombo

Staff Leva 2020/2021

- Giancarlo Bossolino

- Riccardo Rocca

- Andrea Esposito

- Andrea Castiglia

La società Albissole 1909 dà il più caloroso benvenuto al Prof. Bossolino e a tutti i suoi collaboratori, augurando loro una stagione ricca di soddisfazioni, crescita e successi, con l'obiettivo di accompagnare i nostri piccoli calciatori in un percorso di formazione sportiva ed educativa fatto di passione, impegno e divertimento.

La società desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a Mr. Vuillermoz, che negli ultimi tre anni ha guidato con impegno, professionalità e dedizione la nostra Scuola Calcio, contribuendo in maniera significativa alla crescita del settore giovanile. A lui va la riconoscenza di tutta l'Albissole 1909, unitamente al più sincero augurio di ottenere le migliori soddisfazioni, personali e sportive, nei suoi futuri impegni."