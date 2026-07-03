Calcio | Celle Varazze. Il club passa a Gianluca Mansueto, l'imprenditore ha acquisito il 100% delle quote

E' terminata un'epoca per il Celle Varazze.

La totalità delle quote della società biancoblu è infatti stata ceduta all'imprenditore alimentare Gianluca Mansueto.

A confermarlo è stata la stessa società, ora pronta, dopo il saldo delle pendenze della passata stagione, ad essere iscritta al prossimo campionato di Serie D.



"Il Presidente Camogli e la Vicepresidente Villa sono lieti di comunicare che, nella mattinata odierna, il sig. Gianluca Mansueto ha acquisito la totalità delle quote societarie, assumendo così la piena proprietà del Club.

Il sig. Mansueto desidera rivolgere un sentito ringraziamento ai soci uscenti per il lavoro svolto e manifesta grande soddisfazione nel constatare che la società ha già provveduto a saldare ogni pendenza nei confronti dei propri tesserati.

Il Club è ora nelle condizioni di procedere con la regolarizzazione dell’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2026/2027.

Gianluca Mansueto è il club ringraziano l’advisor The Step Over e il dott. Leonardo Limatola per il lavoro svolto.

Ulteriori comunicazioni da parte della nuova proprietà saranno rese note nelle prossime ore".

