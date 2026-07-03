Calcio | Veloce. Alessandro Marguati allenerà gli Esordienti Under 14

L'annuncio granata:

La FBC Veloce 1910 è lieta di annunciare di aver affidato a mister Alessandro Marguati la conduzione della squadra Esordienti Under 14 per la prossima stagione 2026/27.

Leggendo il curriculum di Alessandro non occorrono presentazioni in quanto è sufficiente constatare la militanza ultraventennale nei settori giovanili di Arenzano, Sestrese, Praese, Cogoleto, Varazze e, in ultimo gli allievi delle Albissole.

Questo innesto nel Settore Giovanile va ulteriormente a rafforzare il parco allenatori del settore giovanile della Società granata, che vuole continuare a crescere ed a far crescere i propri ragazzi.