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Calcio | 03 luglio 2026, 11:19

Calcio | Veloce. Alessandro Marguati allenerà gli Esordienti Under 14

Calcio | Veloce. Alessandro Marguati allenerà gli Esordienti Under 14

L'annuncio granata:

La FBC Veloce 1910 è lieta di annunciare di aver affidato a mister Alessandro Marguati la conduzione della squadra Esordienti Under 14 per la prossima stagione 2026/27.
Leggendo il curriculum di Alessandro non occorrono presentazioni in quanto è sufficiente constatare la militanza ultraventennale nei settori giovanili di Arenzano, Sestrese, Praese,  Cogoleto, Varazze e, in ultimo gli allievi delle Albissole.
Questo innesto nel Settore Giovanile va ulteriormente a rafforzare il parco allenatori del settore giovanile della Società granata, che vuole continuare a crescere ed a far crescere i propri ragazzi.

cs

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