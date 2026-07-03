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Calcio | 03 luglio 2026, 13:01

Tornei Estivi | Fischio d’inizio a Ceriale: ecco il calendario completo del 1° Trofeo Under 17

La partenza è fissata martedì

Grande attesa a Ceriale per il debutto del 1° Trofeo Città di Ceriale, torneo di calcio a 7 riservato alla categoria Under 17. Le emozionanti sfide calcistiche avranno luogo sul manto erboso dello Stadio Francesco Merlo (Ceriale, SV). Il torneo vedrà affrontarsi diverse formazioni suddivise in quattro differenti Leve calcistiche (2014/15, 2012/13, 2010/11 e 2008/09), in un fitto programma di gironi che culminerà con le semifinali e le finalissime di metà luglio.

Di seguito, il calendario ufficiale completo di tutte le partite, gli orari e le designazioni dei campi da gioco (Campo Sopra, Campo A e Campo B).
 

CALENDARIO LEVA 2014/15

Fase a Gironi
 

Martedì 7 luglio

Ore 20:00 (Campo Sopra): INSO IMPIANTI - MATETTI

Ore 21:00 (Campo Sopra): STAY CHILL - ATLETICO VAN COZZ

Ore 22:00 (Campo Sopra): FC DIEGO CAPUTO HAIR - SEVEN SINS
 

Mercoledì 8 luglio

Ore 19:00 (Campo Sopra): PROF. TEAM BUDDY COCKTAIL BAR - ATL. FOCACCE

Ore 20:00 (Campo Sopra): STAY CHILL - INSO IMPIANTI

Ore 21:00 (Campo Sopra): MATETTI - FC DIEGO CAPUTO HAIR

Ore 22:00 (Campo Sopra): SEVEN SINS - ATLETICO VAN COZZ
 

Giovedì 9 luglio

Ore 20:00 (Campo Sopra): ATL. VAN COZZ - PROF. TEAM BUDDY COCK. BAR

Ore 20:00 (Campo Sopra): SEVEN SINS - ATL. FOCACCE

Ore 22:00 (Campo Sopra): MATETTI - PROF. TEAM BUDDY COCK. BAR
 

Venerdì 10 luglio

Ore 19:00 (Campo Sopra): ATL. FOCACCE - ATL. VAN COZZ

Ore 21:00 (Campo Sopra): INSO IMPIANTI - SEVEN SINS

Ore 22:00 (Campo Sopra): FC DIEGO CAPUTO HAIR - STAY CHILL
 

Sabato 11 luglio

Ore 19:00 (Campo Sopra): PROF. TEAM BUDDY COCK. BAR - INSO IMPIANTI

Ore 20:00 (Campo Sopra): ATL. FOCACCE - FC DIEGO CAPUTO HAIR

Ore 21:00 (Campo Sopra): SEVEN SINS - STAY CHILL

Ore 22:00 (Campo Sopra): ATL. VAN COZZ - MATETTI
 

Domenica 12 luglio

Ore 19:00 (Campo Sopra): INSO IMPIANTI - ATL. FOCACCE

Ore 20:00 (Campo Sopra): SEVEN SINS - PROF. TEAM BUDDY COCK. BAR

Ore 21:00 (Campo Sopra): ATL. VAN COZZ - FC DIEGO CAPUTO HAIR

Ore 22:00 (Campo Sopra): MATETTI - STAY CHILL
 

Lunedì 13 luglio

Ore 20:00 (Campo Sopra): SEVEN SINS - MATETTI

Ore 21:00 (Campo Sopra): ATL. FOCACCE - STAY CHILL

Ore 22:00 (Campo Sopra): PROF. TEAM BUDDY COCK. BAR - FC D. CAPUTO HAIR
 

Martedì 14 luglio

Ore 20:00 (Campo Sopra): FC DIEGO CAPUTO HAIR - INSO IMPIANTI

Ore 20:00 (Campo Sopra): STAY CHILL - PROF. TEAM BUDDY COCK. BAR

Ore 21:00 (Campo Sopra): ATL. FOCACCE - MATETTI

Ore 22:00 (Campo A) ATL. VAN COZZ - INSO IMPIANTI
 


Fasi Finali Leva 2014/15

Semifinali – Mercoledì 15 luglio

Ore 19:00 (Campo Sopra): Semifinale 1

Ore 20:00 (Campo Sopra): Semifinale 2

Finali – Venerdì 17 luglio

Ore 20:00 (Campo Sopra): Finale 3°/4° Posto

Ore 21:00 (Campo Sopra): Finalissima 1°/2° Posto

CALENDARIO LEVA 2012/13

Fase a Gironi

Mercoledì 8 luglio

Ore 20:00 (Campo A): ATLETICO LIGURIA - AC DENTI

Ore 20:00 (Campo B): PASTIFICIO LIGURE - PATATINAIKOS

Ore 21:00 (Campo A): EDIL PROGET FC - TIKI TAKA BOYS

Ore 21:00 (Campo B): ZENA TEAM - B&B VERDEMARE
 

Giovedì 9 luglio

Ore 21:00 (Campo A): PATATINAIKOS - ATLETICO LIGURIA

Ore 21:00 (Campo B): TIKI TAKA BOYS - AC DENTI

Ore 22:00 (Campo A): B&B VERDEMARE - PASTIFICIO LIGURE

Ore 22:00 (Campo B): ZENA TEAM - EDIL PROGET FC
 

Venerdì 10 luglio

Ore 21:00 (Campo A): ATLETICO LIGURIA - ZENA TEAM

Ore 21:00 (Campo B): B&B VERDEMARE - EDIL PROGET FC

Ore 22:00 (Campo A): TIKI TAKA BOYS - PASTIFICIO LIGURE

Ore 22:00 (Campo B): AC DENTI - PATATINAIKOS
 

Sabato 11 luglio

Ore 21:00 (Campo A): B&B VERDEMARE - ATLETICO LIGURIA

Ore 21:00 (Campo B): ZENA TEAM - TIKI TAKA BOYS

Ore 22:00 (Campo A): EDIL PROGET FC - PATATINAKOS

Ore 22:00 (Campo B): PASTIFICIO LIGURE - AC DENTI
 

Domenica 12 luglio

Ore 19:00 (Campo A): ATLETICO LIGURIA - PASTIFICIO LIGURE

Ore 19:00 (Campo B): AC DENTI - EDIL PROGET FC

Ore 20:00 (Campo A): PATATINAIKOS - ZENA TEAM

Ore 20:00 (Campo B): TIKI TAKA BOYS - B&B VERDEMARE
 

Lunedì 13 luglio

Ore 19:00 (Campo A): EDIL PROGET FC - ATLETICO LIGURIA

Ore 19:00 (Campo B): PASTIFICIO LIGURE - ZENA TEAM

Ore 20:00 (Campo A): AC DENTI - B&B VERDEMARE

Ore 20:00 (Campo B): PATATINAIKOS - TIKI TAKA BOYS
 

Martedì 14 luglio

Ore 20:00 (Campo A): ATLETICO LIGURIA - TIKI TAKA BOYS

Ore 20:00 (Campo B): PATATINAIKOS - B&B VERDEMARE

Ore 21:00 (Campo A): AC DENTI - ZENA TEAM

Ore 22:00 (Campo B): PASTIFICIO LIGURE - EDIL PROGET FC
 

Fasi Finali Leva 2012/13

Semifinali – Mercoledì 15 luglio

Ore 22:00 (Campo A): Semifinale 1

Ore 22:00 (Campo B): Semifinale 2
 

Finali – Sabato 18 luglio

Ore 21:00 (Campo B): Finale 3°/4° Posto

Ore 22:00 (Campo B): Finalissima 1°/2° Posto
 

CALENDARIO LEVA 2010/11

Fase a Gironi

Martedì 7 luglio

Ore 20:00 (Campo A): AC GREI - REAL COLIZZATI

Ore 20:00 (Campo B): FESTIVAL DE GLACES/ROSSO PISTACCHIO - REAL CERIALE
 

Mercoledì 8 luglio

Ore 19:00 (Campo A): REAL MERLINO - AC GREI

Ore 19:00 (Campo B): FESTIVAL DE GLACES/ROSSO PISTACCHIO - REAL COLIZZATI
 

Giovedì 9 luglio

Ore 20:00 (Campo A): REAL CERIALE - REAL MERLINO

Ore 20:00 (Campo B): AC GREI - FESTIVAL DE GLACES/ROSSO PISTACCHIO
 

Venerdì 10 luglio

Ore 19:00 (Campo A): REAL MERLINO - REAL COLIZZATI

Ore 19:00 (Campo B): AC GREI - REAL CERIALE
 

Sabato 11 luglio

Ore 19:00 (Campo A): REAL MERLINO - FESTIVAL DE GLACES/ROSSO PISTACCHIO

Ore 19:00 (Campo B): REAL CERIALE - REAL COLIZZATI
 

Fasi Finali Leva 2010/11

Semifinali – Mercoledì 15 luglio

Ore 19:00 (Campo A): Semifinale 1

Ore 19:00 (Campo B): Semifinale 2
 

Finali – Venerdì 17 luglio

Ore 20:00 (Campo A): Finale 3°/4° Posto

Ore 21:00 (Campo A): Finalissima 1°/2° Posto
 

CALENDARIO LEVA 2008/09

Fase a Gironi

Martedì 7 luglio

Ore 21:00 (Campo A): ECOGRID - 33 GIRI ALBENGA

Ore 21:00 (Campo B): I TORI - ERREMME SOC. COOP.

Ore 22:00 (Campo A): LIMPIA PULIZIE - PULEREAL

Ore 22:00 (Campo B): BAYERN MINCHIER - REAL PONTELUNGO
 

Mercoledì 8 luglio

Ore 22:00 (Campo A): REAL PONTELUNGO - ECOGRID

Ore 22:00 (Campo B): PULEREAL - BAYERN MINCHIER
 

Venerdì 10 luglio

Ore 20:00 (Campo A): ERREMME - LIMPIA PULIZIE

Ore 20:00 (Campo B): 33 GIRI ALBENGA - I TORI
 

Sabato 11 luglio

Ore 20:00 (Campo A): ECOGRID - LIMPIA PULIZIE

Ore 20:00 (Campo B): BAYERN MINCHIER - I TORI
 

Domenica 12 luglio

Ore 21:00 (Campo A): BAYERN MINCHIER - ECOGRID

Ore 21:00 (Campo B): LIMPIA PULIZIE - REAL PONTELUNGO

Ore 22:00 (Campo A): I TORI - PULEREAL

Ore 22:00 (Campo B): 33 GIRI ALBENGA - ERREMME SOC. COOP.
 

Lunedì 13 luglio

Ore 21:00 (Campo A): ERREMME SOC. COOP. - ECOGRID

Ore 21:00 (Campo B): 33 GIRI ALBENGA - PULEREAL

Ore 22:00 (Campo A): I TORI - REAL PONTELUNGO

Ore 22:00 (Campo B): LIMPIA PULIZIE - BAYERN MINCHIER
 

Martedì 14 luglio

Ore 21:00 (Campo B): PULEREAL - ERREMME SOC. COOP.

Ore 22:00 (Campo A): REAL PONTELUNGO - 33 GIRI ALBENGA
 

Mercoledì 15 luglio

Ore 20:00 (Campo A): PULEREAL - ECOGRID

Ore 20:00 (Campo B): REAL PONTELUNGO - ERREMME SOC. COOP.

Ore 21:00 (Campo A): BAYERN MINCHIER - 33 GIRI ALBENGA

Ore 21:00 (Campo B): LIMPIA PULIZIE - I TORI
 

Giovedì 16 luglio

Ore 20:00 (Campo A): ECOGRID - I TORI

Ore 20:00 (Campo B): 33 GIRI ALBENGA - LIMPIA PULIZIE

Ore 21:00 (Campo A): ERREMME SOC. COOP. - BAYERN MINCHIER

Ore 21:00 (Campo B): REAL PONTELUNGO - PULEREAL
 

Fasi Finali Leva 2008/09

Semifinali – Venerdì 17 luglio

Ore 20:00 (Campo B): Semifinale 1

Ore 21:00 (Campo B): Semifinale 2
 

Finali – Sabato 18 luglio

Ore 21:00 (Campo A): Finale 3°/4° Posto

Ore 22:00 (Campo A): Finalissima 1°/2° Posto

Redazione

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