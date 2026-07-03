Tornei Estivi | Fischio d’inizio a Ceriale: ecco il calendario completo del 1° Trofeo Under 17

Grande attesa a Ceriale per il debutto del 1° Trofeo Città di Ceriale, torneo di calcio a 7 riservato alla categoria Under 17. Le emozionanti sfide calcistiche avranno luogo sul manto erboso dello Stadio Francesco Merlo (Ceriale, SV). Il torneo vedrà affrontarsi diverse formazioni suddivise in quattro differenti Leve calcistiche (2014/15, 2012/13, 2010/11 e 2008/09), in un fitto programma di gironi che culminerà con le semifinali e le finalissime di metà luglio.
Di seguito, il calendario ufficiale completo di tutte le partite, gli orari e le designazioni dei campi da gioco (Campo Sopra, Campo A e Campo B).
CALENDARIO LEVA 2014/15
Fase a Gironi
Martedì 7 luglio
Ore 20:00 (Campo Sopra): INSO IMPIANTI - MATETTI
Ore 21:00 (Campo Sopra): STAY CHILL - ATLETICO VAN COZZ
Ore 22:00 (Campo Sopra): FC DIEGO CAPUTO HAIR - SEVEN SINS
Mercoledì 8 luglio
Ore 19:00 (Campo Sopra): PROF. TEAM BUDDY COCKTAIL BAR - ATL. FOCACCE
Ore 20:00 (Campo Sopra): STAY CHILL - INSO IMPIANTI
Ore 21:00 (Campo Sopra): MATETTI - FC DIEGO CAPUTO HAIR
Ore 22:00 (Campo Sopra): SEVEN SINS - ATLETICO VAN COZZ
Giovedì 9 luglio
Ore 20:00 (Campo Sopra): ATL. VAN COZZ - PROF. TEAM BUDDY COCK. BAR
Ore 20:00 (Campo Sopra): SEVEN SINS - ATL. FOCACCE
Ore 22:00 (Campo Sopra): MATETTI - PROF. TEAM BUDDY COCK. BAR
Venerdì 10 luglio
Ore 19:00 (Campo Sopra): ATL. FOCACCE - ATL. VAN COZZ
Ore 21:00 (Campo Sopra): INSO IMPIANTI - SEVEN SINS
Ore 22:00 (Campo Sopra): FC DIEGO CAPUTO HAIR - STAY CHILL
Sabato 11 luglio
Ore 19:00 (Campo Sopra): PROF. TEAM BUDDY COCK. BAR - INSO IMPIANTI
Ore 20:00 (Campo Sopra): ATL. FOCACCE - FC DIEGO CAPUTO HAIR
Ore 21:00 (Campo Sopra): SEVEN SINS - STAY CHILL
Ore 22:00 (Campo Sopra): ATL. VAN COZZ - MATETTI
Domenica 12 luglio
Ore 19:00 (Campo Sopra): INSO IMPIANTI - ATL. FOCACCE
Ore 20:00 (Campo Sopra): SEVEN SINS - PROF. TEAM BUDDY COCK. BAR
Ore 21:00 (Campo Sopra): ATL. VAN COZZ - FC DIEGO CAPUTO HAIR
Ore 22:00 (Campo Sopra): MATETTI - STAY CHILL
Lunedì 13 luglio
Ore 20:00 (Campo Sopra): SEVEN SINS - MATETTI
Ore 21:00 (Campo Sopra): ATL. FOCACCE - STAY CHILL
Ore 22:00 (Campo Sopra): PROF. TEAM BUDDY COCK. BAR - FC D. CAPUTO HAIR
Martedì 14 luglio
Ore 20:00 (Campo Sopra): FC DIEGO CAPUTO HAIR - INSO IMPIANTI
Ore 20:00 (Campo Sopra): STAY CHILL - PROF. TEAM BUDDY COCK. BAR
Ore 21:00 (Campo Sopra): ATL. FOCACCE - MATETTI
Ore 22:00 (Campo A) ATL. VAN COZZ - INSO IMPIANTI
Fasi Finali Leva 2014/15
Semifinali – Mercoledì 15 luglio
Ore 19:00 (Campo Sopra): Semifinale 1
Ore 20:00 (Campo Sopra): Semifinale 2
Finali – Venerdì 17 luglio
Ore 20:00 (Campo Sopra): Finale 3°/4° Posto
Ore 21:00 (Campo Sopra): Finalissima 1°/2° Posto
CALENDARIO LEVA 2012/13
Fase a Gironi
Mercoledì 8 luglio
Ore 20:00 (Campo A): ATLETICO LIGURIA - AC DENTI
Ore 20:00 (Campo B): PASTIFICIO LIGURE - PATATINAIKOS
Ore 21:00 (Campo A): EDIL PROGET FC - TIKI TAKA BOYS
Ore 21:00 (Campo B): ZENA TEAM - B&B VERDEMARE
Giovedì 9 luglio
Ore 21:00 (Campo A): PATATINAIKOS - ATLETICO LIGURIA
Ore 21:00 (Campo B): TIKI TAKA BOYS - AC DENTI
Ore 22:00 (Campo A): B&B VERDEMARE - PASTIFICIO LIGURE
Ore 22:00 (Campo B): ZENA TEAM - EDIL PROGET FC
Venerdì 10 luglio
Ore 21:00 (Campo A): ATLETICO LIGURIA - ZENA TEAM
Ore 21:00 (Campo B): B&B VERDEMARE - EDIL PROGET FC
Ore 22:00 (Campo A): TIKI TAKA BOYS - PASTIFICIO LIGURE
Ore 22:00 (Campo B): AC DENTI - PATATINAIKOS
Sabato 11 luglio
Ore 21:00 (Campo A): B&B VERDEMARE - ATLETICO LIGURIA
Ore 21:00 (Campo B): ZENA TEAM - TIKI TAKA BOYS
Ore 22:00 (Campo A): EDIL PROGET FC - PATATINAKOS
Ore 22:00 (Campo B): PASTIFICIO LIGURE - AC DENTI
Domenica 12 luglio
Ore 19:00 (Campo A): ATLETICO LIGURIA - PASTIFICIO LIGURE
Ore 19:00 (Campo B): AC DENTI - EDIL PROGET FC
Ore 20:00 (Campo A): PATATINAIKOS - ZENA TEAM
Ore 20:00 (Campo B): TIKI TAKA BOYS - B&B VERDEMARE
Lunedì 13 luglio
Ore 19:00 (Campo A): EDIL PROGET FC - ATLETICO LIGURIA
Ore 19:00 (Campo B): PASTIFICIO LIGURE - ZENA TEAM
Ore 20:00 (Campo A): AC DENTI - B&B VERDEMARE
Ore 20:00 (Campo B): PATATINAIKOS - TIKI TAKA BOYS
Martedì 14 luglio
Ore 20:00 (Campo A): ATLETICO LIGURIA - TIKI TAKA BOYS
Ore 20:00 (Campo B): PATATINAIKOS - B&B VERDEMARE
Ore 21:00 (Campo A): AC DENTI - ZENA TEAM
Ore 22:00 (Campo B): PASTIFICIO LIGURE - EDIL PROGET FC
Fasi Finali Leva 2012/13
Semifinali – Mercoledì 15 luglio
Ore 22:00 (Campo A): Semifinale 1
Ore 22:00 (Campo B): Semifinale 2
Finali – Sabato 18 luglio
Ore 21:00 (Campo B): Finale 3°/4° Posto
Ore 22:00 (Campo B): Finalissima 1°/2° Posto
CALENDARIO LEVA 2010/11
Fase a Gironi
Martedì 7 luglio
Ore 20:00 (Campo A): AC GREI - REAL COLIZZATI
Ore 20:00 (Campo B): FESTIVAL DE GLACES/ROSSO PISTACCHIO - REAL CERIALE
Mercoledì 8 luglio
Ore 19:00 (Campo A): REAL MERLINO - AC GREI
Ore 19:00 (Campo B): FESTIVAL DE GLACES/ROSSO PISTACCHIO - REAL COLIZZATI
Giovedì 9 luglio
Ore 20:00 (Campo A): REAL CERIALE - REAL MERLINO
Ore 20:00 (Campo B): AC GREI - FESTIVAL DE GLACES/ROSSO PISTACCHIO
Venerdì 10 luglio
Ore 19:00 (Campo A): REAL MERLINO - REAL COLIZZATI
Ore 19:00 (Campo B): AC GREI - REAL CERIALE
Sabato 11 luglio
Ore 19:00 (Campo A): REAL MERLINO - FESTIVAL DE GLACES/ROSSO PISTACCHIO
Ore 19:00 (Campo B): REAL CERIALE - REAL COLIZZATI
Fasi Finali Leva 2010/11
Semifinali – Mercoledì 15 luglio
Ore 19:00 (Campo A): Semifinale 1
Ore 19:00 (Campo B): Semifinale 2
Finali – Venerdì 17 luglio
Ore 20:00 (Campo A): Finale 3°/4° Posto
Ore 21:00 (Campo A): Finalissima 1°/2° Posto
CALENDARIO LEVA 2008/09
Fase a Gironi
Martedì 7 luglio
Ore 21:00 (Campo A): ECOGRID - 33 GIRI ALBENGA
Ore 21:00 (Campo B): I TORI - ERREMME SOC. COOP.
Ore 22:00 (Campo A): LIMPIA PULIZIE - PULEREAL
Ore 22:00 (Campo B): BAYERN MINCHIER - REAL PONTELUNGO
Mercoledì 8 luglio
Ore 22:00 (Campo A): REAL PONTELUNGO - ECOGRID
Ore 22:00 (Campo B): PULEREAL - BAYERN MINCHIER
Venerdì 10 luglio
Ore 20:00 (Campo A): ERREMME - LIMPIA PULIZIE
Ore 20:00 (Campo B): 33 GIRI ALBENGA - I TORI
Sabato 11 luglio
Ore 20:00 (Campo A): ECOGRID - LIMPIA PULIZIE
Ore 20:00 (Campo B): BAYERN MINCHIER - I TORI
Domenica 12 luglio
Ore 21:00 (Campo A): BAYERN MINCHIER - ECOGRID
Ore 21:00 (Campo B): LIMPIA PULIZIE - REAL PONTELUNGO
Ore 22:00 (Campo A): I TORI - PULEREAL
Ore 22:00 (Campo B): 33 GIRI ALBENGA - ERREMME SOC. COOP.
Lunedì 13 luglio
Ore 21:00 (Campo A): ERREMME SOC. COOP. - ECOGRID
Ore 21:00 (Campo B): 33 GIRI ALBENGA - PULEREAL
Ore 22:00 (Campo A): I TORI - REAL PONTELUNGO
Ore 22:00 (Campo B): LIMPIA PULIZIE - BAYERN MINCHIER
Martedì 14 luglio
Ore 21:00 (Campo B): PULEREAL - ERREMME SOC. COOP.
Ore 22:00 (Campo A): REAL PONTELUNGO - 33 GIRI ALBENGA
Mercoledì 15 luglio
Ore 20:00 (Campo A): PULEREAL - ECOGRID
Ore 20:00 (Campo B): REAL PONTELUNGO - ERREMME SOC. COOP.
Ore 21:00 (Campo A): BAYERN MINCHIER - 33 GIRI ALBENGA
Ore 21:00 (Campo B): LIMPIA PULIZIE - I TORI
Giovedì 16 luglio
Ore 20:00 (Campo A): ECOGRID - I TORI
Ore 20:00 (Campo B): 33 GIRI ALBENGA - LIMPIA PULIZIE
Ore 21:00 (Campo A): ERREMME SOC. COOP. - BAYERN MINCHIER
Ore 21:00 (Campo B): REAL PONTELUNGO - PULEREAL
Fasi Finali Leva 2008/09
Semifinali – Venerdì 17 luglio
Ore 20:00 (Campo B): Semifinale 1
Ore 21:00 (Campo B): Semifinale 2
Finali – Sabato 18 luglio
Ore 21:00 (Campo A): Finale 3°/4° Posto
Ore 22:00 (Campo A): Finalissima 1°/2° Posto