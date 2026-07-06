Calcio, Serie D. Le date della nuova stagione, il campionato inizierà il 6 settembre

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato le date di avvio della stagione sportiva 2026/2027 di Serie D, delineando il calendario delle principali competizioni nazionali.
Ad aprire ufficialmente l'annata sarà la Coppa Italia di Serie D, il cui calcio d'inizio è stato fissato per domenica 23 agosto. Due settimane più tardi, domenica 6 settembre, scatterà invece il campionato, pronto a dare il via a una nuova stagione ricca di sfide per le società impegnate nella massima categoria dilettantistica.
Per quanto riguarda il settore giovanile, il campionato Under 19 prenderà il via sabato 12 settembre, completando così il quadro delle competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale.
Con la comunicazione delle date ufficiali, i club possono ora programmare nel dettaglio la preparazione estiva e definire il percorso di avvicinamento ai primi impegni ufficiali della nuova stagione.