Calciomercato, Serie D. Sanremese scatenata: rinnova Gagliardi, preso l'ex Varese Osuji e un difensore dall'Indonesia

La Sanremese si prepara a vivere una stagione ambiziosa, dopo il ritrovato entusiasmo della società matuziana.

A tal riguardo è stata una giornata importante, con tre annunci: il primo riguarda quello di Giorgio Gagliardi, pronto a vivere la sua decima stagione consecutiva con la maglia della Sanremese. Un traguardo straordinario, testimoniato dai numeri: 302 presenze, 57 gol e un’infinità di emozioni regalate ai tifosi.

Per quanto riguarda i primi volti nuovi, il primo è di respiro internazionale: Fabien Garcia. Difensore centrale, classe 1994, Garcia nasce a Colomiers, in Francia, e porta con sé un bagaglio calcistico formato tra Europa, Stati Uniti e Asia. Dopo gli inizi in Ligue 2 con Nîmes Olympique, Guingamp B, Sedan e Colomiers, la svolta arriva in USL Championship, seconda serie americana, dove colleziona oltre 120 presenze con Las Vegas Lights, Bold FC e San Antonio FC. Nell’ultima stagione ha militato nel Persela Lamongan, in Indonesia.

A centrocampo, invece, arriva un nome noto del panorama calcistico italiano: Wilfred Osuji, classe 1990, nato a Lagos (Nigeria) e cresciuto nel vivaio del Milan, dove ha vissuto gli anni d’oro della gestione Ancelotti, collezionando convocazioni in prima squadra.

Osuji vanta una lunga e solida carriera tra Serie B (oltre 140 presenze con Modena, Varese e Padova) e Serie C (Varese, Trento), prima di scendere in Serie D con Cittadella Vis Modena e Cjarlins Muzane, con cui ha superato le 150 presenze.