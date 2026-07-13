Calciomercato | Gabriele Giacchino giocherà nella Serie B Slovena, c'è l'annuncio dello Jesenice

Gabriele Giacchino riparte dalla "Druga Liga", la Serie B slovena.

L'annuncio è arrivato nella serata di ieri: l'esterno offensivo classe 2003 è un nuovo giocatore del Jesenice, club con sede nell'omonima città ai piedi delle Alpi Carniche, vicino al confine con Italia e Austria.

Per Giacchino sarà la prima esperienza all'estero, dopo aver conquistato il campionato con il Vado. In precedenza ha vestito anche le maglie di Cairese, Asti e Casale.



Il comunicato del club:

"Gabriele Giacchino è un nuovo rinforzo biancorosso.



Il centrocampista di 22 anni nutre una vasta esperienza nel calcio italiano. Come membro del Genoa, ha vinto il titolo di Campione Junior Italiano nel 2021, e nelle seguenti stagioni ha giocato regolarmente in Serie D, dove ha collezionato115 partite, segnato 11 gol e contribuito con 4 assist. L'ultima esperienza è stata nel Vado, dove ha ottenuto la promozione in Serie C.

Crediamo che con la sua qualità e la sua conoscenza tecnica sarà un importante elemento del team nella prossima stagione. Benvenuto!"