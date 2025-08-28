Calciomercato. Il Finale ritrova Luca Ferrara, ufficiale il ritorno in giallorossoblu

Il comunicato:

La Società F.B.C. Finale è felice di poter annunciare il ritorno di Luca Ferrara!

Il classe '93 ha fatto parte del gruppo che ha fatto la storia del nostro club, ed ha contribuito a vincere l'Eccellenza nel 2016, conquistando la promozione in Serie D, categoria nella quale poi collezionerà diverse presenze.

Dopo la D, una breve parentesi al Vado, poi nuovamente in giallorossoblu durante il periodo in Eccellenza. Qualche problema fisico lo tiene lontano dai campi, ma ritornerà a calcarli ufficialmente con il Città di Savona nella stagione 23/24. Ora un nuovo capitolo con i nostri colori

A Luca un sincero in bocca al lupo per la nuova stagione.





